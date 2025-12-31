Avertisment sumbru în mesajului cancelarului german de Anul Nou: „Războiul bate la porțile Europei”

Europa trebuie să-și afirme mai puternic interesele pentru a asigura pacea și prosperitatea în 2026, în contextul provocărilor reprezentate de agresiunea Rusiei, protecționismul global și schimbarea relațiilor cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în discursul său anual.

De la preluarea mandatului în luna mai, Merz a contribuit la coordonarea eforturilor europene de sprijinire a Ucrainei împotriva invaziei Rusiei. Berlinul a majorat, de asemenea, cheltuielile pentru apărare începând din 2023, în încercarea de a demonstra că este pregătit să-și asume mai multe responsabilități.

În discursul său de Anul Nou, Merz nu a menajat, afirmând că războiul „teribil” care face ravagii la porțile Europei reprezintă o amenințare directă la adresa libertății și securității continentului.

„Vedem din ce în ce mai clar că agresiunea Rusiei a fost și este parte a unui plan îndreptat împotriva întregii Europe”, a declarat Merz, adăugând că Germania se confruntă zilnic cu sabotaje, spionaj și atacuri cibernetice.

El a afirmat că o altă provocare provine din protecționismul din economia globală și că dependența Europei de materiile prime importate este folosită din ce în ce mai mult ca pârghie politică împotriva acesteia.

În încercarea de a-și revigora economia orientată spre export, Germania încearcă să reducă dependența de China, în timp ce se confruntă și cu tensiunile comerciale globale și cu efectele politicilor tarifare ale președintelui american Donald Trump.

Cea mai mare economie a Europei a fost, de asemenea, afectată de ceea ce mulți economiști consideră a fi o lipsă de reforme interne și de investiții în ultimii ani și se preconizează că va înregistra o creștere modestă în acest an, după doi ani de contracție.

Merz a abordat, de asemenea, problema parteneriatului mai dificil cu Statele Unite, care a fost mult timp garantul de încredere al securității germane și europene, de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025.

„Pentru noi, europenii, acest lucru înseamnă că trebuie să ne apărăm și să ne afirmăm interesele mult mai puternic pe cont propriu”, a spus Merz.

Cu toate acestea, el a afirmat că Europa trebuie să fie ghidată de încredere, nu de teamă, și trebuie să ia lucrurile în propriile mâini.

„Acesta poate fi un an decisiv pentru țara noastră și pentru Europa. Poate fi un an în care Germania și Europa, cu o nouă forță, se reconectează cu decenii de pace, libertate și prosperitate.”

