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Avertismentul Kremlinului după ce Lituania a votat în favoarea ridicării interdicției privind armele nucleare: „O nouă escaladare”

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Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia
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Kremlinul a avertizat marți că o decizie preliminară a Lituaniei, stat membru al NATO, de a ridica interdicția constituțională privind găzduirea armelor nucleare pe teritoriul său ar putea duce la o nouă rundă de escaladare a tensiunilor în regiune, relatează Reuters.

Parlamentul Lituaniei a votat marți în favoarea eliminării interdicției, în cadrul primului dintre cele două tururi de scrutin necesare pentru această modificare.

Întrebat de jurnaliști despre poziția Rusiei față de această evoluție, precum și despre propunerea lansată luna aceasta de președintele SUA, Donald Trump, privind construirea unei baze militare americane în țara baltică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Dacă infrastructura militară a ceea ce este, de fapt, țara lider a NATO (SUA) se apropie de granițele noastre, atunci, desigur, acest lucru nu poate fi perceput altfel decât ca un pas către escaladarea tensiunilor”.

El a adăugat: „Același lucru este valabil și în cazul desfășurării de arme nucleare pe teritoriul unui stat vecin. Niciuna dintre aceste evoluții nu va contribui la stabilitatea și previzibilitatea pe continentul european; dimpotrivă, ele vor marca, spre regretul nostru, o nouă escaladare semnificativă a tensiunilor”.

Lituania, stat membru al UE și al NATO, se învecinează cu Rusia și cu Belarus, un aliat apropiat al Moscovei. Statele Unite mențin acolo, încă din 2019, un batalion blindat format din aproape 1.000 de soldați, în cadrul unor rotații succesive, ceea ce înseamnă că trupele sosesc și pleacă la fiecare câteva luni.

Reforma legislativă privind interzicerea armelor nucleare, care necesită o majoritate de două treimi în cadrul a două voturi parlamentare pentru a intra în vigoare, urmează să elimine interdicțiile instituite cu mai bine de trei decenii în urmă, după ce Lituania s-a separat de Uniunea Sovietică.

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Editor : A.M.G.

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