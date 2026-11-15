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Avertismentul Moscovei privind testele nucleare: Rusia promite un răspuns proporțional dacă alte țări reiau experimentele

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O imagine din satelit a apărut recent în surse deschise, surprinzând procesul de echipare și pregătire a rachetei balistice intercontinentale ruse R-30 Bulava, o componentă esențială a triadei nucleare a Rusiei / Sursă: Profimedia
O imagine din satelit a apărut recent în surse deschise, surprinzând procesul de echipare și pregătire a rachetei balistice intercontinentale ruse R-30 Bulava, o componentă esențială a triadei nucleare a Rusiei / Sursă: Profimedia
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Rusia avertizează asupra posibilității reluării testelor nucleare la nivel mondial și anunță că ar putea adopta „contramăsuri adecvate și proporționale” dacă Statele Unite sau orice altă țară ar efectua astfel de experimente. Reprezentantul permanent al Moscovei la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Mihail Ulianov, le-a cerut statelor care dețin arme nucleare să respecte moratoriile naționale voluntare, anunță EFE, citată de Agerpres.

Diplomatul rus a declarat, într-un interviu acordat publicației Kommersant, că statele care dețin arme nucleare trebuie să respecte cu strictețe moratoriile naționale voluntare privind efectuarea testelor.

„Este esențial ca aceste țări să respecte în mod strict moratoriile lor naționale voluntare”, a afirmat Mihail Ulianov.

În același timp, reprezentantul Moscovei a recunoscut că ar fi „prea optimist” să fie exclusă complet posibilitatea reluării testelor nucleare.

Potrivit lui Ulianov, așa cum a declarat și președintele rus Vladimir Putin, dacă Statele Unite sau orice altă țară ar efectua teste nucleare, Rusia ar trebui să adopte, la rândul său, „contramăsuri adecvate și proporționale”.

În noiembrie 2023, Rusia a revocat ratificarea Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT). Moscova a dat însă asigurări că nu va efectua teste nucleare atât timp cât și Statele Unite se vor abține de la astfel de acțiuni.

Ultimul test nuclear al Uniunii Sovietice a avut loc pe 24 octombrie 1990, în poligonul arctic Novaia Zemlia. Potrivit informațiilor citate de EFE, testul a implicat opt încărcături, cu o putere de 70 de kilotone.

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Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU la 10 septembrie 1996. Documentul a fost semnat de 188 de state, printre care și Rusia, care l-a ratificat la 30 iunie 2000.

Statele Unite, China, Iran și Israel se numără printre țările care au semnat tratatul, dar nu l-au ratificat. India, Pakistan, Coreea de Nord și Siria nu au semnat documentul.

Editor : C.A.

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