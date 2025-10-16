„Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei. Raportul Parchetului General a fost prezentat de președintele Nicușor Dan europenilor, la Copenhaga, pentru a explica motivele anulării alegerilor prezidențiale, anunță Digi24.

Întrebat ce alte dovezi, în afară de firmele cu conexiuni, care au fost implicate, există că Moscova s-ar afla în spatele războiului hibrid din România, procurorul general Alex Florența a precizat că „toate firele duc acolo”.

„Cine urmărește această analiză, care poate fi găsită și pe site-ul ministerului public, de altfel - pentru că noi am prezentat-o acolo și poate fi analizată - va putea constata faptul că, dincolo de aceste firme cu legături certe cu Federația Rusă, (...) care au început microtarget-area spatiului românesc încă din 2019, iar apoi au sprijinit, pe parcursul procesului de dezinformare 2022-2024, toată infrastructura online pusă la dispoziție printr-o campanie NativeAds - de publicitate a site-urilor create în această infrastructură pe diferite platforme online, ei bine, această infrastructură a trebuit analizată”.

Procurorul general a subliniat că este vorba despre sute de canale pe rețelele sociale și zeci de site-uri, inclusiv site-uri clonate ale instituțiilor de stat și ale principalelor trusturi media.

„A trebuit să fie analizată de toate instituțiile care au participat în anchetă pentru a realiza aceste fire și legături cu Rusia și pentru a proba că în spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat acest actor străin”, a spus Florența, adăugând că „instituțiile s-au adaptat, iar lecțiile au fost învățate”.

Președintele Nicușor Dan a declarat în septembrie că România este o țintă în războiul hibrid al Rusiei de aproximativ zece ani. În opinia președintelui, Moscova încearcă să destabilize țări unde vede tensiuni în societate.

