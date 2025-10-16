Live TV

Video Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Alex Florin Florenţa Foto: INQUAM PHOTOS/GEORGE CALIN

Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia - suntem ținte în continuare”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Oficialul a subliniat, în acest context, că instrumentele online ale Rusiei încă operează pe teritoiul Romaniei. Raportul Parchetului General a fost prezentat de președintele Nicușor Dan europenilor, la Copenhaga, pentru a explica motivele anulării alegerilor prezidențiale, anunță Digi24.

Întrebat ce alte dovezi, în afară de firmele cu conexiuni, care au fost implicate, există că Moscova s-ar afla în spatele războiului hibrid din România, procurorul general Alex Florența a precizat că toate firele duc acolo”.

Cine urmărește această analiză, care poate fi găsită și pe site-ul ministerului public, de altfel - pentru că noi am prezentat-o acolo și poate fi analizată - va putea constata faptul că, dincolo de aceste firme cu legături certe cu Federația Rusă, (...) care au început microtarget-area spatiului românesc încă din 2019, iar apoi au sprijinit, pe parcursul procesului de dezinformare 2022-2024, toată infrastructura online pusă la dispoziție printr-o campanie NativeAds - de publicitate a site-urilor create în această infrastructură pe diferite platforme online, ei bine, această infrastructură a trebuit analizată”.

Procurorul general a subliniat că este vorba despre sute de canale pe rețelele sociale și zeci de site-uri, inclusiv site-uri clonate ale instituțiilor de stat și ale principalelor trusturi media.

A trebuit să fie analizată de toate instituțiile care au participat în anchetă pentru a realiza aceste fire și legături cu Rusia și pentru a proba că în spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat acest actor străin”, a spus Florența, adăugând că instituțiile s-au adaptat, iar lecțiile au fost învățate”.

Președintele Nicușor Dan a declarat în septembrie că România este o țintă în războiul hibrid al Rusiei de aproximativ zece ani. În opinia președintelui, Moscova încearcă să destabilize țări unde vede tensiuni în societate.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura...
ccr curtea constitutionala
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Ultimele știri
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta azi înainte de întâlnirea lui cu Volodimir Zelenski
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz face declaratii
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de Nicușor Dan. Documentul va trece prin CSAT și Parlament
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
razboi hibrid
Dronele care provoacă panică în Europa: Cum folosește Rusia frica drept armă în războiul hibrid
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține raportul cu acțiunile Rusiei, prezentat de președinte liderilor europeni
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”