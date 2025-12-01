Avertismentul Rusiei după ce amiralul Giuseppe Cavo Dragone a vorbit despre o lovitură preventivă: „Să fie conștienți de riscuri”

Rusia a susținut luni că declarațiile celui mai înalt oficial militar al NATO, potrivit cărora alianța militară condusă de SUA ar putea lua în considerare un „atac preventiv”, sunt extrem de iresponsabile și reprezintă o încercare de a escalada conflictul, relatează Reuters.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat pentru Financial Times că NATO intenționează să-și intensifice reacția la războiul hibrid declanșat de Moscova și a afirmat că o „lovitură preventivă” ar putea fi considerată o „acțiune defensivă”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că aceste remarci sunt considerate de Moscova ca fiind „un pas extrem de iresponsabil, care indică disponibilitatea alianței de a continua să se îndrepte spre o escaladare”.

„Vedem în aceasta o încercare deliberată de a submina eforturile de depășire a crizei ucrainene”, a declarat Zaharova. „Cei care fac astfel de declarații ar trebui să fie conștienți de riscuri și de posibilele consecințe, inclusiv pentru membrii alianței înșiși.”

Amintim că Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a susținut că alianța își reevaluează poziția tradițional reactivă, în contextul în care Europa se confruntă cu o creștere a incidentelor hibride legate de Rusia. Printre cazurile recente se numără sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică, intruziuni cibernetice pe scară largă pe întreg continentul și activitatea dronelor în apropierea frontierelor aliaților.

Mai mulți diplomați aliați, în special din Europa de Est, au îndemnat NATO să renunțe la abordarea sa în mare parte reactivă și să adopte măsuri care să impună costuri tangibile Moscovei.

„Dacă tot ce facem este să continuăm să fim reactivi, nu facem decât să invităm Rusia să continue să încerce, să ne facă rău”, a declarat un diplomat din țările baltice pentru FT. „Războiul hibrid este asimetric – costurile sunt mici pentru ei, dar mari pentru noi. Trebuie să fim mai inventivi.”

Editor : A.M.G.