Live TV

Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”

Data actualizării: Data publicării:
lavrov
Serghei Lavrov. Foto: Profimedia

Moscova amenință și spune că va lua măsuri dacă Groenlanda va porni pe drumul militarizării.

Rusia va lua măsuri tehnico-militare ca răspuns la militarizarea Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a avertizat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, informează EFE, scrie Agerpres.

„Desigur, dacă Groenlanda se militarizează şi se creează acolo capacităţi militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv de ordin tehnico-militar", a declarat înaltul oficial rus în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

El a adăugat că Moscova porneşte de la premisa că problema Groenlandei „nu priveşte direct” Rusia.

„Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda trebuie să rezolve singure această problemă, ţinând cont, desigur, de opinia locuitorilor celei mai mari insule, pe care guvernul de la Copenhaga i-a tratat destul de dur timp de mulţi ani şi decenii”, a apreciat Lavrov.

Poziţia Rusiei, a subliniat el, este că „Arctica trebuie să rămână o zonă a păcii şi cooperării”.

Înalţi oficiali ruşi s-au abţinut până acum să critice deschis posibila anexare a Groenlandei de către SUA şi chiar au pus la îndoială faptul că insula este parte a Danemarcei, sperând că Washingtonul va recunoaşte câştigurile teritoriale ruse în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat pe acest subiect că planurile actualei administraţii americane de „a anexa” Groenlanda nu sunt „o idee nebunească” a preşedintelui Donald Trump, ci au mai degrabă „rădăcini istorice”.

În acelaşi timp, Rusia s-a opus categoric militarizării insulei arctice.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steagurile sua si rusia si arme nucleare
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina
China arme nucleare
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și Rusia. China schimbă regulile în jocul nuclear
Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova
Daily Life In Kyiv Amid Severe Frost And The Lack Of Heating And Water Supply, Ukraine - 11 Jan 2026
Ucraina mută rețeaua electrică în subteran pentru a o proteja de atacurile rusești
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban consideră planul pentru aderarea Ucrainei la UE „o...
Ultimele știri
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro
Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a numirilor lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Încă o sesizare la CCR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...