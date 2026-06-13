Un deputat din opoziția rusă a criticat dur Kremlinul în legătură cu războiul din Ucraina, avertizând că țara se află „la un pas de o explozie socială” și solicitând un „plan clar” pentru a pune capăt conflictului, relatează TVP World.

Viaceslav Markhaiev, deputat al Partidului Comunist, a făcut această declarație pe canalul său de Telegram, înaintea alegerilor din septembrie. Partidul este a doua cea mai mare formațiune din Duma de Stat, iar deputatul candidează pentru realegere.

Markhaiev a subliniat creșterea facturilor la utilități și starea de degradare a infrastructurii. „Fondurile nu sunt alocate pentru repararea rețelelor, ci pentru iahturi, palate și active în străinătate”, a scris el.

„Aceeași echipă conduce sistemul politic de un sfert de secol, și se pare că a pierdut complet legătura cu nevoile oamenilor obișnuiți”, a continuat bărbatul în vârstă de 71 de ani.

În 35 de ani, a spus el, „nu s-a realizat nicio reformă de succes, iar oligarhii continuă să se înmulțească și să se îmbogățească — și asta în al cincilea an al operațiunii militare speciale”.

Invocând interesele naționale ale Rusiei, Markhaiev a afirmat că este nevoie de „un plan clar” pentru a pune capăt războiului, care durează de peste patru ani și în urma căruia și-au pierdut viața sute de mii de ruși.

„Dacă această situație va continua, o explozie socială și un haos total vor deveni foarte probabile”, a scris deputatul din Duma de Stat, avertizând că „toată responsabilitatea va reveni autorităților care nu pot fi demise”.

În ciuda acestei reacții vehemente, publicația independentă rusă Moscow Times a relatat că există puține speranțe de schimbare.

„Potrivit unor informații din surse independente, Partidul Comunist nu intenționează să propună candidați puternici care ar fi putut reprezenta o provocare pentru partidul de guvernământ, Rusia Unită”, se menționează în articol.

Markhaiev nu este singurul deputat care a criticat războiul în ultima perioadă.

Renat Suleimanov, tot din Partidul Comunist, a făcut declarații similare luna trecută și a cerut „încheierea cât mai rapidă” a invaziei pe scară largă.

Citește și:

„Arată ca la Cernobîl. Devine din ce în ce mai periculos”: mărturii despre viața în cel mai bombardat cartier din Kiev

Putin susține că are peste 700.000 de soldaţi în Ucraina și că va câștiga războiul. „Pas cu pas”

Editor : A.M.G.