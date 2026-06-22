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Avioanele din Rusia rămân fără combustibil din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra ranfinăriilor

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Incendiu la o rafinărie de petrol din Rusia. Foto: Captură video Twitter
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Asociația operatorilor de aeronave An-2 a propus introducerea unei reglementări de stat a prețurilor la kerosenul și benzina de aviație, pe fondul unei penurii tot mai acute de combustibil, a declarat pentru „Kommersant” președintele organizației, Vladimir Antonov.

Potrivit acestuia, dacă companiile aeriene de pasageri cheltuiesc deja mai mult de o treime din totalul cheltuielilor pe combustibil, în aviația ușoară această pondere este și mai mare, ceea ce afectează negativ rentabilitatea transporturilor, cererea de servicii și fluxul de pasageri.

Într-o scrisoare adresată de asociație Ministerului Transporturilor, la care a avut acces „Kommersant”, se menționează că situația este deosebit de gravă în ceea ce privește benzina de aviație, din cauza creșterii prețurilor la aceasta, participanții la piață fiind nevoiți să utilizeze combustibil auto, inclusiv de calitate inferioară.

Creșterea prețurilor la benzina de aviație este comparabilă cu cea a kerosenului de aviație, dar situația privind disponibilitatea acesteia, care „a fost întotdeauna proastă”, se „agravează” în prezent, afirmă Dmitri Toropov, directorul general al companiei aeriene „LightAir”. Potrivit acestuia, dintre aeroporturile mari, benzina de aviație este disponibilă doar în Ufa și Volgograd, în timp ce în majoritatea celorlalte aeroporturi, aviația ușoară transportă benzina cu ea în rezervoare speciale sau „se salvează” apelând la cluburile aeriene private. Directorul executiv al Asociației Lucrătorilor din Aviație, Vadim Țiganaș, a subliniat că situația nu este încă critică, dar se îndreaptă în această direcție — în decursul unei luni, problema va deveni acută.

În același timp, o eventuală reglementare a prețurilor de către stat nu ar face decât să agraveze problema dezechilibrului dintre cerere și ofertă, avertizează Serghei Detenișev, președintele consiliului de administrație al Asociației întreprinderilor aeriene mici. „Prețul ar putea fi stabilit la un nivel artificial de jos, dar nu va mai fi combustibil”, a explicat el.

Companiile aeriene de pasageri sunt, de asemenea, îngrijorate de situația combustibilului, afirmă surse ale ziarului „Kommersant” din cadrul a două companii aeriene. Potrivit acestora, de la începutul lunii iunie, în mai multe regiuni, aeronavele au încetat să mai primească combustibil suplimentar pentru eventualitatea modificării rutei sau a condițiilor meteorologice, ceea ce indică primele semne ale unui deficit. Anterior, guvernul a interzis până la 30 noiembrie exportul de kerosen aviatic din țară pentru a asigura „o situație stabilă pe piața internă a combustibililor”. Restricția a fost introdusă în urma interdicției privind exportul de benzină, care este în vigoare de la sfârșitul lunii martie.

În iunie, ca urmare a atacurilor regulate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, producția de benzină din țară a scăzut cu 25% față de anul trecut, au declarat pentru Reuters surse din industrie. În același timp, în partea centrală a Rusiei, rafinarea petrolului s-a oprit practic în urma atacurilor asupra marilor rafinării din Kirishi, Moscova, Nijni Novgorod, Ryazan și Iaroslavl, care produceau împreună peste 30% din totalul benzinei auto din țară și aproximativ 25% din motorină. Guvernul a decis să compenseze deficitul de combustibil prin creșterea livrărilor din Belarus, deschiderea importurilor maritime, precum și prin reducerea standardelor de calitate la „Euro-3”.

Editor : A.R.

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