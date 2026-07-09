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Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă

Data publicării:
rostec
Sursa foto: Rostec
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Avionului turbopropulsor Il-114-300, care urmează să înlocuiască aeronavele străine pe rutele regionale, inclusiv în zona arctică rusă, nu i s-a permis să zboare în afara intervalului de temperatură cuprins între -9 și +25 de grade.

Acest lucru reiese din certificatul de tip de bază (documentul de certificare de stat) eliberat de Rosaviatsia pentru noul tip de aeronavă la începutul lunii iunie, scrie ziarul „Vedomosti”. Il-114-300, cu o capacitate de 66 de locuri, reprezintă o versiune modernizată a modelului de bază Il-114-100, care, după cum subliniază ziarul, avea permisiunea de a zbura la temperaturi cuprinse între -30 și +45 de grade.

Noul avion este poziționat ca înlocuitor al modelelor An-24 și An-26, aflate în stare de uzură, precum și al modelului francez ATR72 și al celui canadian Bombardier Dash 8 pe rutele regionale. Anterior s-a afirmat că acest model va putea efectua zboruri în condiții de îngheț puternic în regiunile nordice, inclusiv în regiunea Arhanghelsk și în Iacutia. Cu toate acestea, conform certificatului de tip, în prezent nu sunt permise zborurile cu Il-114-300 în condiții de îngheț, furtună, precum și operarea de pe piste umede și murdare. Documentul precizează că avionul poate zbura până la aproximativ 70 de grade latitudine (adică nu mai departe de zona arctică insulară) și la o altitudine maximă de 7600 m.

În modelul Il-114-300, în locul turbinelor canadiene PW-127H (2750 l. s.), cu care era echipat modelul Il-114-100, au fost montate turbinele rusești TV7-117ST-01 (3100 l. s.), iar elicea Hamilton Sundstrand a fost înlocuită cu modelul rusesc AV-112-114. De asemenea, avionul a primit, în locul sistemului de propulsie Allied Signal (SUA), unul dezvoltat în Federația Rusă, modelul TA14-114, precum și sisteme avionice îmbunătățite, fabricate în unități de producție rusești, a relatat TASS. Inițial, se preconiza certificarea aeronavei în 2023, apoi termenele au fost amânate pentru 2025, iar ulterior — pentru 2026.

De dezvoltarea avionului se ocupă SA „Il” (care face parte din Corporația Unificată de Construcții Aeronautice (UAC), deținută de „Rostec”). În mai 2026, șeful „Rostec”, Serghei Chemezov, a declarat că producția modelului Il-114-300 va începe abia în 2027. Cu toate acestea, la începutul lunii iunie, șeful Ministerului Transporturilor, Andrei Nikitin, a anunțat că livrarea primelor trei avioane este preconizată încă din acest an (plus aproximativ același număr în 2027), iar în viitor „capacitatea de producție va crește”. În același timp, prețul avionului a crescut deja de la 1,44 miliarde de ruble la 2,6 miliarde.

Conform versiunii inițiale a Programului complex de dezvoltare a industriei aeronautice (PCDA) până în 2030 (din 2022), se preconiza ca primele două avioane să fie lansate în 2024, în 2025 se dorea producerea a opt aeronave, iar în 2026 și 2027 — câte 12.

Editor : A.R.

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