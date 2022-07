Baschetbalista americană arestată în Rusia îi scrie lui Joe Biden din închisoare: „Sunt îngrozită că o să rămân aici pentru totdeauna”

Starul baschetului feminin din SUA și, totodată, una dintre cele mai bune jucătoare de baschet din lume, Brittney Griner, a compus o scrisoare din închisoarea din Rusia, în care este ținută de mai bine de patru luni, în care i se adresează direct președintelui american Joe Biden pentru a o ajuta să se întoarcă acasă, scrie Reuters.

„În timp ce zac aici într-o închisoare din Rusia, singură cu gândurile mele și fără protecția soției mele, a familiei, a prietenilor, a echipamentului meu olimpic sau a oricăror realizări, sunt îngrozită că s-ar putea să rămân aici pentru totdeauna”, a scris Griner, potrivit fragmentelor care au fost făcute publice luni de reprezentanții sportivei.

Griner a fost arestată pe data de 17 februarie, la câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, chiar când urma să se urce în avionul cu care zbura de la Moscova înapoi în America.

Poliția din Rusia a spus că Griner avea la ea cartușe pentru țigara elctronică ce conțineau ulei de canabis, o infacțiune pentru care Griner ar putea rămâne după gratii până la 10 ani. Foto: Profimedia Images

Poliția din Rusia a spus că Griner avea la ea cartușe pentru țigara elctronică care conțineau ulei de canabis, o infacțiune pentru care Griner ar putea rămâne după gratii până la 10 ani. Procesul baschetbalistei americane a început vineri într-un tribunal de lângă Moscova.

Date fiind tensiunile dintre SUA și Rusia pe seama războiului din Ucraina, detenția lui Griner face cel mai probabil parte din strategia de negociere a rușilor cu americanii.

Joe Biden, „te rog să nu uiți de mine”

Scrisorea a fost trimisă cu ocazia Zilei Independenței în SUA. „Pe 4 iulie, în mod normal, familia mea îi cinstește pe cei care s-au luptat pentru libertatea noastră, inclusiv pe tatăl meu care este un veteran al Războiului din Vietnam”, a scris Griner.

Starul baschetului feminin american a mai scris: „Mă doare când mă gândesc la felul în care sărbătoresc de obicei această zi pentru că libertatea înseamnă ceva complet diferit pentru mine anul acesta”.

Brittney Griner a câștigat medalia de aur anul trecut la Olimpiada de la Tokyo. Foto: Profimedia Images

„Înțeleg că ai multe de făcut, dar te rog să nu uiți de mine și de ceilalți deținuți americani. Te rog să faci tot ce poți ca să ne aduci acasă. Am votat pentru prima oară în 2020 și te-am votat pe tine. Am încredere în tine. Mai am foarte mult bine pe care pot să îl fac cu libertatea pe care tu poți să ajuți să-mi fie restituită”.

„Mi-e dor de soția mea! Mi-e dor de familia mea! Mi-e dor de coechipierele mele! Mă doare sufletul să știu că ei suferă atât de mult în acest moment. Sunt recunoscătoare pentru orice lucru pe care îl poți face acum pentru a mă aduce acasă”, a scris Griner.

