Funcționarii guvernului rus, angajații statului și serviciile de urgență au început să beneficieze de acces prioritar la mai multe benzinării, în timp ce șoferii obișnuiți se confruntă cu cozi lungi, au relatat jurnaliștii locali.

Potrivit publicației „The Moscow Times” de joi, anumite benzinării au implementat un sistem de acces pe categorii. În Saratov, la o benzinărie deținută de conglomeratul petrolier Rosneft, benzina este distribuită în primul rând vehiculelor speciale, inclusiv serviciilor de urgență, poliției și angajaților statului.

Jurnaliștii au observat că vehiculele aparținând administrației raionale, centrelor de servicii publice și Poștei Ruse beneficiază de prioritate. Potrivit martorilor oculari, un client a obținut acces la combustibil furnizând parola verbală „Guvern”. Restricții similare sunt în vigoare și în alte regiuni.

În Volgograd, anumite stații de benzină vând combustibil exclusiv deținătorilor de carduri speciale de combustibil corporative utilizate de autoritățile guvernamentale, spitale și forțele de ordine.

În Krasnodar, angajații statului primesc combustibil la prezentarea unui act de identitate oficial, în timp ce o stație de pe autostrada dintre Chelyabinsk și Ekaterinburg deservește în primul rând vehiculele de urgență și cele oficiale.

Poliția a fost mobilizată pentru a gestiona cozile

Tratamentul preferențial acordat funcționarilor a survenit în contextul în care autoritățile ruse au încercat să gestioneze criza tot mai acută a combustibilului.

În regiunea siberiană Irkutsk, unități ale poliției și ale Gărzii Naționale Ruse au fost mobilizate non-stop la stațiile de alimentare pentru a dirija traficul, a controla cozile și a asigura respectarea interdicției de a umple canistre externe.

Măsura a fost luată în urma deciziei guvernatorului regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, de a declara starea de „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficiente de combustibil.

În urma acestei decizii, viceprimarul orașului Irkutsk, Sergei Gavrin, a declarat că prezența poliției este necesară pentru a monitoriza respectarea restricțiilor, întrucât șoferii care încercau să-și facă stocuri de benzină de rezervă încetineau desfășurarea operațiunilor.

La mai multe benzinării din Rusia au fost înregistrate evenimente violente, șoferii s-au luat la bataie pentru ca au încercat să depășească coada uriașă de mașini.

Autoritățile au avertizat că șoferii surprinși făcând stocuri riscă amenzi, iar poliția locală a raportat reținerea a patru persoane acuzate de revânzarea benzinei la prețuri umflate.

Penuria generalizată de combustibil a afectat peste 50 de regiuni rusești în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene care au vizat capacitatea națională de rafinare.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut penuria actuală în cadrul unei ședințe la Kremlin, afirmând că atât șoferii, cât și întreprinderile se confruntă în continuare cu cozi și cu lipsa tipurilor de combustibil necesare.

Perturbări în logistică și transportul de mărfuri

Deficitul de combustibil a perturbat, de asemenea, transportul de mărfuri, în special pe rutele către China.

Ziarul rus „Kommersant” a relatat că firmele de transport rutier se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu motorină, ceea ce încetinește livrările și determină creșterea tarifelor de transport.

Companiile de logistică au raportat că distanțele zilnice parcurse pe ruta către China au scăzut de la 600-700 de kilometri (373-435 mile) la aproximativ 500 de kilometri (311 mile), întârzierile la stațiile de alimentare prelungind termenele de livrare cu o zi întreagă. Companiile de transport au pierdut, de asemenea, reducerile oferite prin cardurile de combustibil, în timp ce șoferii independenți se confruntă cu limite individuale de achiziție.

În consecință, prețurile de transport au crescut.

Compania de logistică AKFA a raportat că costurile de transport pentru un camion care călătorește de la Manzhouli, China, la Moscova au crescut cu până la 70.000 de ruble (895 de dolari) în ultima săptămână, fiind așteptate creșteri suplimentare pe măsură ce piața intră în sezonul de vârf pentru transporturile de produse agricole.

Creșterea sentimentului anti-război

Tulburările interne coincid cu o creștere observabilă a sentimentului anti-război în toate regiunile Rusiei.

Un studiu realizat de ONG-ul „Join Ukraine”, care a analizat peste 41.000 de postări de pe canalele regionale de Telegram și din comunitățile rețelei ruse de socializare Vkontakte, a constatat că sentimentul anti-război a crescut cu 235% în săptămâna care a urmat atacului cu drone din 18 iunie asupra rafinăriei de petrol din Moscova.

Studiul a evidențiat o creștere a criticilor publice la adresa autorităților ruse, utilizatorii punând la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană și versiunile oficiale privind atacurile.

Mențiunile referitoare la mobilizare au crescut, de asemenea, cu până la 537%, alături de o creștere de 133% a postărilor care discutau despre penuria de combustibil, limitele de achiziție și impactul sancțiunilor asupra vieții de zi cu zi.

Editor : A.R.