Live TV

Bătălia crucială pentru viitorul Mării Negre. De ce este noua frontieră a Eurasiei esențială pentru strategia imperială a lui Putin

Data publicării:
nave militare rusești
Bătălia pentru Ucraina este și o luptă pentru viitorul Mării Negre, regiune esențială pentru planul lui Putin de a reafirma statului de mare putere al Rusiei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Condiția de bază a planului lui Vladimir Putin de revitalizare a puterii navale a Rusiei Misiuni de spionaj și sabotaj ale Rusiei în statele din jurul Mării Negre 

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a altor state învecinate a transformat Marea Neagră în frontiera strategică a Eurasiei. Rusia nu caută doar să domine Ucraina, ci și să forțeze toate celelalte cinci țări cu acces la Marea Neagră să devină subordonate intereselor sale. Kremlinul dorește să folosească Marea Neagră ca pe o platformă pentru a-și impune voința asupra tuturor statelor din regiune, dar și pentru a-și exercita puterea și influența în Orientul Mijlociu, zona Mediteranei și în Caucaz. 

Misiunea Rusiei de a deveni forța dominantă din Marea Neagră este un element esențial al strategiei sale de a-și reafirma statutul de mare putere.

Moscova crede că dacă nu va reuși să aibă o prezență impunătoare în regiune, acest lucru ar lăsa-o vulnerabilă în fața infiltrării Occidentului, i-ar limita capacitatea de a influența zonele învecinate și ar perturba exporturile critice pentru economia Rusiei, se arată într-o analiză a Foreign Affairs.

Turcia reprezintă cel mai mare obstacol în calea obiectivelor Rusiei în regiune întrucât este singurul stat de la Marea Neagră pe care Rusia nu l-a dominat istoric niciodată și este, totodată, un membru NATO.

Chiar și după încheierea Războiului Rece, Kremlinul a păstrat instrumente importante de influențare a politicii fostelor republici sovietice și a țărilor cu acces (direct sau indirect) la Marea Neagră care au făcut cândva parte din sfera de influență a URSS: Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, România și Ucraina.

Condiția de bază a planului lui Vladimir Putin de revitalizare a puterii navale a Rusiei

Intensificarea prezenței rusești în Marea Neagră este o condiție de bază a vechiului plan al președintelui rus Vladimir Putin de a revitaliza puterea navală a Rusiei.

Flota rusă de la Marea Neagră a jucat un rol esențial în timpul intervenției militare a Rusiei în Siria din 2015. Și, cu toate că Ucraina a dat peste cap planurile Moscovei de a prelua controlul asupra întregului litoral ucrainean, Rusia a amplasat mine marine și a bombardat porturile ucrainene pentru a limita accesul Ucrainei și prezența altor forțe navale în Marea Neagră.

Aproximativ 30% din flota Rusiei de la Marea Neagră a fost distrusă de ucraineni. Foto: Profimedia Images

În perioada 2014-2022, Kremlinul a ajuns să controleze o zonă de coastă în jurul Mării Negre de trei ori mai mare decât înainte de anexarea Crimeei și și-a intensificat prezența în regiune printr-o combinație de tactici militare, diplomatice, economice, energetice și de dezinformare.

Marea Neagră este acum un hub pentru comerțul energetic al Rusiei: petrolul rusesc și alte produse asociate formează cea mai mare parte a mărfurilor exportate din Novorossisk, cel mai mare port rusesc și unul dintre cele mai mari porturi din Marea Neagră.

Misiuni de spionaj și sabotaj ale Rusiei în statele din jurul Mării Negre 

Singurele conducte ale Rusiei care mai livrează gaze naturale înspre Europa trec pe sub Marea Neagră și ajung în Turcia, de unde se extind înspre sud-estul Europei. Marea este vitală și pentru exporturile agricole și de îngrășăminte ale Rusiei.

Rusia folosește acum o gamă largă de tactici de interferență ca să cuprindă din nou statele de la Marea Neagră în sfera sa de influență, precum interzicerea unor exporturi (grâu în Georgia) sau importuri (vinuri din Republica Moldova) și prin misiuni de spionaj și sabotaj pentru destabilizarea acestor societăți.

Bătălia pentru Ucraina este și o luptă pentru viitorul Mării Negre. Eforturile de a încheia războiul trebuie însoțite și de o strategie clară pentru a preveni dominația Moscovei în întreaga regiune. Altfel, agresiunea rusă în Ucraina s-ar putea răspândi și în Moldova și Georgia și ar putea chiar să declanșeze o confruntare directă cu statele NATO de la Marea Neagră.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Geoffrey Hinton
2
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
3
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
profimedia-1030146551
5
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Zelenski...
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Digi Sport
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zaharova
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un...
harta ucraina kyiv post
Negocierile din Biroul Oval, cu harta Ucrainei pe masă (BBC). La ce...
President Donald Trump Meets European Leaders Following Trump Putin Meeting
Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald...
profimedia-1030136297
Momentul din conferința Trump - Zelenski în care președintele...
Ultimele știri
Mersul la salon a devenit un lux. Cu cât s-au majorat tarifele pentru serviciile de înfrumusețare. Clientă: „E consistentă creșterea”
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
Calendarul anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile la facultate și când sunt programate vacanțele studenților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen
Şefa Comisiei Europene cere ca toţi copiii ucraineni să fie returnaţi familiilor lor
Mark Rutte și Donald Trump
Secretarul general al NATO, Mark Rutte consideră „un pas mare” garanţiile de securitate americane pentru Ucraina
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders in DC
Keir Starmer, convins că urmează „un pas istoric pentru securitatea Ucrainei și a Europei”. Declarația premierului britanic
macron si trump la casa alba
Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită”, având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe
Oana Țoiu
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, nu doar a unei pauze în război, esenţială
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a fost umilită de sora viitorului soț la proba rochiei. Ce decizie radicală a luat mirele: „Am...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Reacția virală a lui Hailey Bieber când îl vede pe Justin la bustul gol: „Ăsta e tatăl lui Jack”
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
De ce Putin nu s-a dus deloc la toaletă în Alaska? Gărzile de corp au umbat cu pungi după el
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile