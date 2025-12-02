Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei mine cu cărbune cocsificabil în negocierile de pace

Preşedintele Vladimir Putin a salutat capturarea completă de către Rusia a oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei - raportată direct Kremlinului de comandanţii ruşi - ca o victorie importantă după o campanie îndelungată, afirmând că aceasta va ajuta Moscova să-şi îndeplinească obiectivele militare mai ample. Anunţul a intervenit în ajunul importantei vizite pe care o face la Moscova trimisul lui Trump, Steve Witkoff, care se întâlneşte cu Putin pentru a vorbi despre planul american de oprire a războiului în Ucraina. Armata ucraineană a dat însă asigurări, marţi, că luptele continuă la Pokrovsk, un nod logistic cheie pentru forţele ucrainene din estul ţării.

Rusia, care foloseşte numele din era sovietică, Krasnoarmeisk pentru a se referi la Pokrovsk, s-a confruntat cu o rezistenţă ucraineană acerbă în bătălia care durează de la mijlocul anului 2024 pentru capturarea oraşului, cândva un centru logistic strategic pentru armata ucraineană, se arată într-o analiză news.ro.

„Vreau să vă mulţumesc. Aceasta este o direcţie importantă. Cu toţii înţelegem cât de importantă este”, a declarat Putin, îmbrăcat în uniformă militară şi aşezat într-un centru de comandă, în faţa oficialilor de rang înalt ai armatei, într-un videoclip difuzat de Kremlin luni seara. „Aceasta va asigura soluţii pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le-am stabilit iniţial la începutul operaţiunii militare speciale”, a adăugat el, folosind expresia pe care Moscova o foloseşte pentru a descrie campania sa militară de aproape patru ani din Ucraina.

Căderea oraşului, dacă se confirmă, oferă Moscovei o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari oraşe rămase sub control ucrainean din regiunea Doneţk, Kramatorsk şi Sloviansk. Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Luhansk şi Doneţk, unde se află Pokrovsk.

În timp ce trimisul special american Steve Witkoff se întâlneşte marţi, la Kremlin, cu Vladimir Putin, Statul Major rus a ales în mod oportun această dată pentru a anunţa oficial cucerirea oraşului Pokrovsk, precum şi a orăşelului Vovceansk, din regiunea Harkov, mai la nord.

Kievul dezminte

Informaţia a fost însă negată cu fermitate de Kiev. Armata ucraineană a asigurat marţi că luptele continuă la Pokrovsk. „Operaţiunile de căutare şi asalt, precum şi eliminarea inamicului în zonele urbane continuă la Pokrovsk”, a afirmat într-un comunicat gruparea armatei ucrainene care acţionează în zonă. În acest comunicat, armata ucraineană a explicat că forţele ruse au încercat, profitând de vremea rea, să planteze un drapel într-un cartier, pentru a-l transforma într-un simbol al preluării controlului, pentru propagandă, înainte de a se retrage. În ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile, unităţile ucrainene asigură recunoaşterea aeriană, ţintirea şi loviturile împotriva poziţiilor inamice, susţine armata Kievului.

De asemenea, la Mîrnohrad, forţele ucrainene afirmă că îşi menţin liniile de apărare şi luptă împotriva ruşilor la periferia oraşului. Se instalează drumuri logistice suplimentare către Pokrovsk şi Mîrnohrad pentru a asigura aprovizionarea.

În sectorul Pokrovsk, 72 de atacuri ruseşti au fost oprite şi 104 soldaţi ruşi au fost neutralizaţi, dintre care 81 ucişi. Unsprezece drone şi patru vehicule au fost distruse, alte două vehicule şi un sistem de artilerie au fost avariate, a transmis marţi armata ucraineană.

Război informațional

Însă toate aceste informaţii, ale ambelor părţi, sunt imposibil de verificat, scrie Le Monde, care subliniază că cele două tabere duc un război informaţional. Rusia a lansat o operaţiune de comunicare anunţând că „steagul tricolor rus a fost arborat în piaţa Şibankov, în faţa Institutului Industrial din Krasnoarmeisk (numele dat de Rusia oraşului Pokrovsk) al Universităţii Politehnice Naţionale din Doneţk. Clădirile Primăriei oraşului şi ale districtului, precum şi centrul cultural municipal se află, de asemenea, acolo”, a precizat Moscova.

Dar, potrivit hărţii proiectului Osint Deepstate, apropiat de Ministerul Apărării ucrainean, dar care foloseşte surse deschise, forţele ruse controlează aproximativ jumătate din Pokrovsk, iar aproape toată partea rămasă este marcată ca „zonă gri”, unde controlul asupra oraşului este incert.

Conform evaluării Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA, controlul Rusiei asupra întregului Pokrovsk nu este încă confirmat, iar o mică parte a oraşului din nord-vest este controlată de forţele ucrainene. Acelaşi lucru afirmă şi proiectul finlandez Osint BlackBirdGroup.

La rândul său, Andrii Kovalenko, directorul Centrului ucrainean de combatere a dezinformării, a declarat – fără a menţiona Pokrovsk – că „în următoarele săptămâni, ruşii vor multiplica încercările de a exercita presiune asupra liniei frontului, însoţite de declaraţii răsunătoare – toate acestea fiind făcute exclusiv pentru publicul occidental şi pentru a ridica miza diplomatică”.

Putin caută atuuri

Chestiunea concesiilor teritoriale din partea Ucrainei rămâne unul dintre punctele cheie ale negocierilor asupra cărora părţile nu au ajuns încă la un acord.

În ultimele sale declaraţii, Vladimir Putin, comentând „planul de pace” al lui Donald Trump, a subliniat că Rusia rămâne hotărâtă să-şi atingă obiectivele prin mijloace militare.

Presupusa capturare teritorială de ultim moment are loc în contextul în care Statele Unite accelerează eforturile de a încheia un acord de pace pentru Ucraina, Putin urmând să poarte discuţii marţi la Moscova cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele său, Jared Kushner. Analiştii ruşi au sugerat că odată cu cucerirea Pokrovskului, cel mai important câştig teritorial al Moscovei în Ucraina de la cucerirea oraşului Avdiivka la începutul anului 2024, ar putea întări poziţia Moscovei în negocieri. Ar însemna un progres semnificativ al forţelor Moscovei în regiunea Doneţk, într-un moment în care Putin cere Kievului să-i cedeze restul teritoriului neocupat al regiunii.

Regiunea Dnipropetrovsk, aflată mai la vest, unde forţele ruse spun că şi-au stabilit deja o bază, ar fi, de asemenea, mai vulnerabilă la înaintarea rusă.

Ştirea despre Pokrovsk a fost difuzată în cadrul jurnalului de dimineaţă al postului Pervîi Kanal al televiziunii de stat, care a arătat imagini cu soldaţi care fluturau calm drapelul rus în ceea ce părea a fi centrul oraşului, în timp ce camera se îndepărta pentru a arăta pagubele grave din jur.

Data de pe înregistrarea video arată că declaraţia lui Putin şi vizita sa la centrul de comandă dintr-o locaţie nespecificată au avut loc duminică. Publicarea acesteia, luni seara, părea să coincidă cu pregătirile pentru discuţiile lui Putin de la Moscova cu negociatorii americani.

De ce este important Pokrovsk

Pokrovsk este un nod rutier şi feroviar din regiunea Doneţk, din estul Ucrainei, cu o populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război. Anterior, era un important centru logistic pentru armata ucraineană, deoarece este situat pe o rută cheie pe care trupele o foloseau pentru a aproviziona alte avanposturi aflate în luptă de-a lungul liniei frontului.

Cu toate acestea, majoritatea oamenilor au fugit, toţi copiii au fost evacuaţi şi puţini civili au rămas în mijlocul blocurilor de locuinţe distruse şi al drumurilor pline de cratere.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil – utilizat în industria siderurgică odinioară vastă – se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Activităţile miniere au fost suspendate.

Pokrovsk găzduieşte, de asemenea, cea mai mare universitate tehnică din regiune, care acum este abandonată, avariată de bombardamente.

De ce vrea Rusia orașul

Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Luhansk şi Donetsk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas - o suprafaţă de aproximativ 5.000 km pătraţi, în cea mai mare parte din nordul Doneţkului.

Moscova vrea să convingă Occidentul că este inevitabilă cucerirea restului regiunii Doneţk şi că ar fi mai bine ca Kievul să o cedeze voluntar, ca parte a unui acord de pace, evitând vărsarea de sânge.

Ucraina, care a respins până acum această idee, vrea, în schimb, să le arate partenerilor occidentali că poate face ruşii să plătească un preţ greu pentru câştiguri teritoriale relativ modeste şi, prin urmare, merită ajutor militar şi financiar continuu.

Vladimir Putin spune că Donbasul face acum parte legal din Rusia. Kievul şi majoritatea ţărilor occidentale resping confiscarea teritoriului de către Moscova ca fiind o acaparare ilegală de teritoriu.

Unii analişti militari occidentali, precum Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă din SUA, spun că luarea Pokrovskului ar fi o victorie importantă pentru Rusia din motive operaţionale. Totuşi, Rusia ar rămâne în continuare departe de obiectivul său de a controla restul regiunii Doneţk, inclusiv cele două oraşe fortificate Kramatorsk şi Sloviansk, a afirmat Lee, citat de Reuters.

De ce a durat atât de mult?

Rusia ameninţă Pokrovsk de mai bine de un an. În loc să lanseze atacuri frontale, aşa cum a făcut în bătăliile anterioare, cum ar fi campania sângeroasă pentru oraşul Bahmut, de dimensiuni similare, armata rusă a folosit o mişcare de cleşte pentru a înconjura treptat Pokrovsk şi a ameninţa liniile de aprovizionare ucrainene.

Forţele ruse au hărţuit trupele ucrainene trimiţând unităţi mici şi drone pentru a perturba logistica şi a semăna haosul înainte de a trimite întăriri mai semnificative.

Ucraina afirmă că strategia Rusiei a dus la pierderi uriaşe suferite de forţele ruse. Moscova susţine că Ucraina, cu o populaţie semnificativ mai mică, este cea care riscă să rămână fără oameni şi că tactica sa mai lentă are scopul de a minimiza pierderile.

Incursiunea forţelor ucrainene în regiunea Kursk din Rusia de anul trecut, la care Moscova a ripostat, a încetinit atacul rus asupra Pokrovskului.

