În dimineața zilei de 16 iunie, drone ucrainene au lansat un atac masiv asupra Moscovei. Ținta dronelor a fost rafinăria de petrol din Moscova, a declarat primarul capitalei, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, una dintre drone a avariat o „instalație” de pe teritoriul rafinăriei. Nu s-au înregistrat victime. Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după atac.

ACTUALIZARE 12.00: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris pe rețelele sociale: „ De data aceasta, regiunea Moscovei a simțit puterea capacităților ucrainene de lungă distanță. O rafinărie de petrol a fost lovită de la o distanță de 500 de kilometri. Le mulțumesc luptătorilor din Serviciul de Securitate al Ucrainei, Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Forțelor de Operațiuni Speciale, Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina și Forțelor de Rachete pentru activitatea lor eficientă.

Rusia trebuie forțată să pună capăt războiului împotriva poporului nostru. Iar armele cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei sunt una dintre componentele importante ale unei astfel de presiuni.

Acesta este un răspuns just la atacurile rusești – și la prelungirea unui război care trebuie să ia sfârșit.

Glorie Ucrainei”!

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Știrea inițială

La sediul central al Ministerului Situațiilor de Urgență din Moscova s-a precizat că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu la rafinărie. „Nu există riscul extinderii focului. Situația este sub controlul serviciilor de urgență”, au subliniat reprezentanții ministerului. În total, potrivit datelor furnizate de Sobianin, în decurs de două ore, Moscova a fost atacată de 60 de drone.

Rafinăria din Moscova se află în cartierul Kapotnia și aparține „Gazprom Neft”. Capacitatea nominală a întreprinderii este de aproximativ 14 milioane de tone de petrol pe an. Rafinăria asigură aproximativ 40% din piața de combustibili din Moscova și 70% din necesarul regiunii Moscovei de benzină și kerosen de aviație. Anterior, acesta a fost atacat de drone ucrainene pe 17 mai. Atunci, 12 persoane din tura de constructori au fost rănite. Potrivit surselor Reuters, în urma raidului, echipamentele nu au fost afectate, dar rafinăria a oprit procesul de rafinare pentru a reduce riscul de consecințe negative.

Datorită capacității uriașe de prelucrare, rafinăria este supranumită și „Benzinăria Moscovei”.

Pe fondul atacurilor regulate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor, volumul de rafinare a petrolului în Rusia a scăzut sub 4 milioane de barili pe zi, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 21 de ani, potrivit estimărilor analiștilor de la Energy Intelligence. Conform calculelor acestora, în prezent aproape o treime din capacitatea rafinăriilor este nefolosită — 2,14 milioane de barili pe zi. În același timp, pe piața rusă se accentuează deficitul de combustibil, cu care s-au confruntat deja peste 25 de regiuni. Restricțiile privind vânzarea de benzină au început să apară inclusiv în orașele cu peste un milion de locuitori, printre care Moscova și Sankt Petersburg.

Guvernul încearcă să depășească criza prin acordarea de subvenții și facilități companiilor petroliere. Astfel, în aprilie și mai, companiile petroliere au primit din buget 700 de miliarde de ruble, iar în iunie li s-a permis să reducă calitatea benzinei și să vândă clasa „Euro-3” în locul „Euro-5”. Totuși, acest lucru nu rezolvă problema atacurilor ucrainene.

„Campania Ucrainei împotriva sectorului energetic rus, în special a rafinăriilor de petrol, a provocat daune pe scară largă, drept urmare, în această vară, țara pare să se îndrepte către ceea ce ar putea deveni cea mai gravă criză a combustibilului din istoria sa”, au remarcat analiștii de la Energy Intelligence.

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Editor : A.R.