Video Benzinărie din orașul ucrainean Sumî, distrusă de o dronă rusească: 4 răniți grav, printre care și directorul unei televiziuni locale

Data publicării:
Benzinărie bombardată Ucraina
Benzinărie bombardată Ucraina. Foto Profimedia

Un atac cu drone rusești asupra orașului Sumî, din nordul Ucrainei, a rănit cel puțin patru persoane, printre care și directorul unei televiziuni locale, au declarat autoritățile ucrainene, citate de Kyiv Independent.

Rușii au efectuat atacul cu o dronă Italmas cu rază lungă de acțiune pe 30 octombrie, lovind o benzinărie, a scris primarul Artem Kobzar pe Telegram.

„Echipele de salvare s-au deplasat la fața locului, au inspectat zona, au demontat structurile avariate și au asigurat siguranța împotriva incendiilor”, a declarat Serviciul de Urgență din Sumî.

Patru civili au fost răniți, printre care și directorul canalului Sumî, Maksim Tkachov.

Potrivit Institutului de Informare în Masă (IMI), în momentul atacului, Tkachov își alimentase deja mașina. „Maksim Tkachov se află în prezent în spital cu răni la picioare. Are și o comoție cerebrală”, a declarat IMI.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra benzinăriilor din zonele de pe linia frontului.

Ultimul atac din Sumî a avut loc pe 18 octombrie, rănind 2 persoane, a raportat guvernatorul Oleh Hrihorov.

În noaptea de 30 octombrie, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice, ucigând trei persoane și rănind cel puțin alte 27. Forțele ruse au lovit mai multe centrale termice din diferite regiuni ale Ucrainei, a declarat DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina.

