Bine aţi revenit în Rezistența Digitală: Probleme în sistemul de plăți, în Rusia, din cauza blocării serviciilor VPN, acuză Pavel Durov

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat sâmbătă că încercarea autorităţilor ruse de a bloca reţelele virtuale private (VPN) a provocat o defecţiune tehnică într-un sistem de plăţi din Rusia, incident care a afectat milioane de utilizatori, transmite Reuters.

Potrivit lui Durov, problema tehnică apărută vineri a generat dificultăţi pentru cumpărători şi pentru unele servicii publice. În metroul din Moscova, turnichetele au fost deschise pentru a permite accesul fără plată, iar un parc zoologic regional a fost nevoit să le ceară vizitatorilor să plătească în numerar, notează News.ro.

„Bine aţi revenit în Rezistenţa Digitală, fraţii şi surorile mele din Rusia. Întreaga naţiune este acum mobilizată pentru a ocoli aceste restricţii absurde”, a scris Durov pe Telegram, adăugând că zeci de milioane de ruşi încearcă să evite controalele digitale impuse de autorităţi.

Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a confirmat că a existat o problemă tehnică vineri, însă nu a oferit detalii despre cauze. Unele publicaţii ruse au şters ulterior relatări potrivit cărora defecţiunea ar fi fost legată de încercările statului de a bloca anumite site-uri şi servicii VPN.

Autorităţile ruse susţin că restricţiile impuse aplicaţiilor de mesagerie şi VPN-urilor sunt necesare pentru securitate, în contextul atacurilor atribuite Ucrainei şi al presupuselor acţiuni de sabotaj ale serviciilor occidentale.

Telegram, care are peste un miliard de utilizatori activi, este folosit pe scară largă atât în Rusia, cât şi în Ucraina. Autorităţile ruse au încetinit funcţionarea aplicaţiei şi au deschis o anchetă penală împotriva lui Durov, în cadrul unui dosar legat de acuzaţii de terorism.

Compania a respins acuzaţiile şi susţine că Moscova încearcă să determine utilizatorii să treacă la MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat, pe care şcolile şi universităţile din Rusia au fost instruite să o utilizeze.

