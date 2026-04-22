Biografiile lui Bulgakov au fost interzise în Rusia din cauza legii împotriva „propagandei drogurilor”. Cum s-a ajuns aici

The grave of the Soviet Russian writer Mikhail Bulgakov (1891-1940) at Novodevichy Cemetery in Moscow, Russia
Mormântul lui Bulgakov din Rusia. Sursa foto: Profimedia Images

Cărțile despre biografia a legendarului scriitor din secolul al XX-lea, Mihail Bulgakov, au fost marcate ca fiind ilegale în Rusia în urma aplicării unei legi de cenzură împotriva „propagandei drogurilor”, au relatat mass-media de stat rusești.

Romanele lui Bulgakov „Maestrul și Margarita”, „Garda Albă” și „Inima unui câine” sunt considerate pe scară largă clasice ale literaturii în limba rusă. În timp ce practica medicina, Bulgakov s-a luptat cu o dependență de morfină, o încercare personală care avea să-i inspire mai târziu nuvela „Morfină”.

Deși Bulgakov s-a născut în Ucraina, el a avut o relație complicată cu identitatea ucraineană și a scris în principal în limba rusă. El este unul dintre numeroșii autori născuți în Ucraina pe care Rusia a încercat să-i revendice ca fiind ai săi.

Biografia lui Bulgakov este etichetată drept „propagandă pentru droguri” în conformitate cu legea „Cu privire la stupefiante și substanțe psihotrope”, care a intrat în vigoare la 1 martie în Rusia și stabilește „răspunderea penală și administrativă” pentru distribuirea operelor literare care menționează droguri fără o etichetă corespunzătoare.

Potrivit mass-media de stat din Rusia, cărțile care menționează droguri considerate „parte integrantă a conceptului artistic, justificată de genul literar” trebuie etichetate, dar nu sunt neapărat interzise în totalitate.

Piața cărții din Rusia se află sub o presiune din ce în ce mai mare, pe măsură ce guvernul își extinde constant regimul de cenzură. Cu toate acestea, lista citată de mass-media de stat rusă a fost publicată de Uniunea Rusă a Cărții și este întocmită în colaborare cu editorii, ceea ce înseamnă, în esență, că există un sistem de autocenzură condus de industrie.

Noile restricții, adesea „justificate” în numele protejării valorilor familiale sau al controlului disidenței, au cuprins industria editorială la scară largă de la începutul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Cărțile riscă etichetarea discriminatorie, cenzura sau interzicerea totală nu numai pentru conținutul lor, ci și dacă implică persoane sau organizații etichetate drept „agenți străini” de către Kremlin.

La începutul lunii aprilie, Irina Cheremisinova, directoarea Asociației Municipale a Bibliotecilor din Ekaterinburg, Rusia, s-a plâns în cadrul unei ședințe a consiliului local că bibliotecile ar putea fi obligate să retragă aproximativ 30% din fondurile lor, deoarece acestea fuseseră achiziționate cu fonduri provenite de la Fundațiile Open Society ale lui George Soros. Printre acestea se numărau opere ale unor autori ruși clasici, precum Alexander Pușkin și Lev Tolstoi.

