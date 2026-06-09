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Biserica Ortodoxă Rusă încurajează oamenii să se ofere voluntari în Ucraina ocupată. Ce s-ar putea ascunde în spatele acestei campanii

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Preot militar rus
Un preot binecuvântează recruții din Garda Națională Rusă în timpul ceremoniei de depunere a jurământului. Foto: Profimedia
Din articol
„Coordonatorii”

Biserica Ortodoxă Rusă a transmis încă o inițiativă către eparhiile sale. Denumită „Misiunea umanitară patriarhală: Împreună ajutăm oamenii din Donbas”, ceea ce pare la prima vedere a fi un program menit să încurajeze rușii credincioși să sprijine oamenii care trăiesc în zonele ocupate ar trebui privit cu suspiciune, având în vedere problemele iminente de personal cu care se confruntă țara, informează The Moscow Times.

Complicitatea Bisericii în războiul din Ucraina, pe care Patriarhul Kirill îl numește „război sfânt”, este bine cunoscută. Dar de data aceasta, ea a decis să facă un pas mai departe în slujba patriei. Sau poate că nu a decis nimic: partidul a ordonat pur și simplu că trebuie făcut ceva, iar tovarășul Kirill a răspuns pozitiv

Eparhiile au început să difuzeze anunțuri pentru recrutarea de voluntari, presupus pentru a ajuta la refacerea vieții în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova. Nu că ar mai fi ceva de refăcut după trecerea armatei ruse; nu a mai rămas nimic în afară de pământ pârjolit și clădiri distruse până la temelii. Dar rămâne întrebarea ce vor face de fapt acești voluntari odată ajunși în Donbas.

Posturile descrise seamănă foarte mult cu anunțurile de angajare de pe Avito, care se dovedesc a fi contracte cu Ministerul Apărării. Voluntarii nu trebuie să aibă competențe speciale sau experiență. Trebuie doar să aibă cel puțin 18 ani și să fie dispuși să participe la acordarea de asistență socială persoanelor care locuiesc singure, la repararea locuințelor private avariate și la ajutorul acordat în spitale — inclusiv în cele militare.

The Moscow Times se întreabă cum de niciunul dintre aceste domenii nu necesită competențe sau experiență.

„Coordonatorii”

Detaliile din anunțuri sunt, de asemenea, interesante. Se menționează că turele vor dura aproximativ 7-24 de zile, cu opțiuni de a lucra mai mult timp dacă coordonatorul este de acord. Dar asta face ca voluntarul să depindă de starea de spirit a coordonatorului. O întrebare care se pune este dacă va fi posibil să refuzi să rămâi pentru o a doua tură sau mai mult.

Astfel de coordonatori sunt prezentați ca fiind „experimentați”. Nu există nicio îndoială că sunt. Întrebarea este dacă aceștia sunt, de fapt, comandanți care recrutează întăriri pentru unitățile lor în rapidă scădere și vor face acestor voluntari o ofertă pe care nu o pot refuza sub pretextul „voluntariatului și muncii sociale”.

Posturile – relatează publicația - sunt de obicei anunțate în „spatele” liniilor frontului: Mariupol, Sievierodonetsk, Donetsk, Volnovakha, Tokmak, Skadovsk etc. Dar într-un război caracterizat de drone și rachete, aceste orașe se află în raza de acțiune a armelor. Chiar și Ekaterinburg, considerat multă vreme a fi în siguranță, în îndepărtatele zone ale Uralilor, nu mai este imun la UAV-urile ucrainene. Iar acești voluntari vor fi ținte pentru soldații ucraineni, care sunt mai mult decât motivați să-și elibereze patria ocupată.

Până acum, mulți voluntari au avut parte de un sfârșit cumplit în Donbas. În mai 2014, două camioane cu voluntari ruși au fost atacate cu focuri de armă în timpul primei bătălii pentru Aeroportul din Donețk. Dar cel puțin acei bărbați știau că vor ucide, spre deosebire de unii dintre voluntarii vizați de biserică. Partea nefericită a fost că au fost împușcați chiar de cei pe care urmau să-i ajute – militanții din Batalionul Vostok pro-rus, un grup care a fost integrat de atunci în forțele armate ruse.

„Ar fi corect să spunem că, până când nu vor apărea dovezi că acești voluntari sunt trimiși să lupte, aceasta este doar o speculație. Dar ceea ce știm cu certitudine este că loialitatea patriarhului Kirill față de maniacul de la Kremlin este patologică. Există toate motivele să credem că nu mai există niciun nivel la care oficialii bisericii să nu poată coborî. Principalul lucru este că orice spune partidul, trebuie făcut.”, conchide The Moscow Times.

Editor : Sebastian Eduard

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