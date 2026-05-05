Atunci când autoritățile întrerup accesul la internet, rușii nu ar trebui să se îngrijoreze din această cauză, ci să-și amintească de nemurirea sufletului. Această declarație a fost făcută de Vakhtang Kipshidze, vicepreședintele departamentului sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Într-o discuție cu agenția „Moscova”, preotul a explicat: întreruperile digitale nu sunt o catastrofă, ci doar o demonstrație a fragilității civilizației tehnologice.

„Când internetul mobil se întrerupe, acest lucru ar trebui să ne facă să ne gândim la fragilitatea civilizației tehnologice, care ne promite aproape totul în această viață, până la nemurirea digitală. Dar, în realitate, atotputernicia tehnologiilor este un lucru trecător, care pălește în fața eternității, a scopului mântuirii sufletului propriu, a faptelor de iubire și milostenie, care nu își pierd valoarea în niciun fel de circumstanțe”, a remarcat Kipshidze. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse a adăugat că tehnologiile pot, fără îndoială, să ajute în viața de zi cu zi, dar, în opinia sa, ele sunt neputincioase în fața întrebărilor fundamentale — despre sensul vieții, responsabilitate și atitudinea față de aproapele.

Întreruperile masive ale internetului mobil în Rusia au început încă din luna mai a anului 2025. Până la sfârșitul anului, țara a devenit, potrivit estimărilor serviciului Top10VPN, lider mondial în ceea ce privește amploarea întreruperilor: restricțiile au afectat practic întreaga populație — 146 de milioane de persoane. Conform datelor proiectului „Na svyazi”, până la 20 martie, „listele albe” cu site-urile permise fuseseră implementate deja în 72 de regiuni din Rusia.

Autoritățile justifică aceste măsuri prin grija față de „siguranța” populației: conform declarațiilor oficiale, internetul poate fi folosit pentru ghidarea dronelor. În ajunul Zilei Victoriei, internetul mobil a început să fie blocat în Moscova și Sankt Petersburg. În capitală, nici măcar resursele din „listele albe” nu se deschid și nu se pot trimite SMS-uri. În Sankt Petersburg sunt accesibile doar site-urile și aplicațiile incluse în „lista albă”.

În februarie 2026, Vladimir Putin a semnat o lege care obligă operatorii de telecomunicații să suspende serviciile la prima solicitare a FSB și îi scutește de orice răspundere față de abonați. Potrivit Reuters, care citează surse, autoritățile ruse se inspiră în această chestiune din două modele verificate: „marele firewall” chinez și practica iraniană de a întrerupe regulat accesul la internet în timpul protestelor. Experții RKS Global, la rândul lor, prevăd trecerea completă a Rusiei la un internet izolat încă din 2028.

