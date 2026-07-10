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Boris Nadejdin, opozant al lui Vladimir Putin, a fost adăugat de Rusia pe lista „agenților străini”, înaintea alegerilor din toamnă

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Boris Nadejdin a fost deputat în Parlamentul Rusiei între 1999 și 2003. Sursa foto: Profimedia Images
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Politicianul rus de opoziție și activistul anti-război Boris Nadejdin a fost adăugat pe lista oficială a „agenților străini” înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, informează DPA.

Printre altele, Nadejdin a fost acuzat că a îndemnat la participarea la adunări neautorizate, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției de la Moscova. Includerea sa în registrul agenților străini înseamnă că nu se mai poate angaja în activități politice.

În martie, Nadejdin a atras atenția asupra interdicțiilor demonstrațiilor împotriva creșterii cenzurii pe internet și asupra blocării popularului serviciu de mesagerie Telegram în Rusia.

Politicianul nu a părut surprins de această evoluție. „Era de așteptat. Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, încearcă să elimine adversari periculoși”, a scris el pe Telegram, referindu-se la camera inferioară a Parlamentului rus.

Nadejdin intenționase să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, dar nu a fost admis de Comisia Electorală din motive formale.

Oricine este etichetat drept agent străin în Rusia se confruntă cu numeroase dezavantaje. Denumirea are scopul de a alimenta neîncrederea și de a îngreuna munca acestuia.

Peste 1.200 de persoane și organizații sunt deja înscrise în registrul Ministerului Justiției. Printre acestea se numără numeroși oponenți ai Kremlinului sub președintele Vladimir Putin, dar și organizații precum Medici fără Frontiere.

La aproape patru ani și jumătate de la invazia rusă pe scară largă a Ucrainei, Kremlinul a redus în mare măsură la tăcere mass-media critică și opoziția politică a țării.

Critica deschisă la adresa războiului prezintă riscul condamnării la câțiva ani de închisoare, iar mulți activiști anti-război și critici ai conducerii ruse trăiesc acum în exil în străinătate.

În ciuda recentelor eșecuri de pe câmpurile de luptă și a atacurilor devastatoare ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din interiorul Rusiei, alegerile din Duma, programate pentru 18-20 septembrie, se așteaptă să fie dominate de partidul Rusia Unită, loial Kremlinului.

Editor : Ș.R.

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