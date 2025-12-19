Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula”

Înalții oficiali de la Moscova s-au bucurat după ce liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv către Ucraina, notează Politico.

Cei 27 de lideri ai blocului s-au reunit joi și au dezbătut propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a trimite la Kiev miliardele imobilizate ale Moscovei, dar în cele din urmă nu au reușit să ajungă la un consens, optând în schimb pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro finanțat prin datorie comună pentru a menține solvabilitatea Ucrainei.

Kirill Dmitriev, unul dintre principalii emisari ai Kremlinului, a calificat decizia drept „o lovitură majoră pentru războinicii UE conduși de eșuata Ursula von der Leyen”.

„Vocile rațiunii din UE au BLOCAT utilizarea ILEGALĂ a rezervelor rusești pentru finanțarea Ucrainei”, a adăugat el într-o postare pe X. „Legea și bunul simț au câștigat... deocamdată.”

Grigori Karasin, președintele comisiei pentru afaceri externe din camera superioară a parlamentului rus, a scris pe Telegram că „deocamdată, dreptul internațional, și nu Ursula von der Leyen, prevalează”.

Retragerea UE a fost „un semn moderat încurajator”, a adăugat el. „Rămășițele unei abordări civilizate a tradițiilor financiare i-au oprit pe cei care împingeau situația către un colaps major”.

Discuțiile de joi au ajuns într-un impas după ce prim-ministrul belgian Bart De Wever a refuzat să renunțe la obiecțiile sale privind utilizarea activelor, care se află într-un depozit financiar cu sediul la Bruxelles și care, susținea el, ar expune Belgia la o serie de amenințări juridice și de altă natură din partea Moscovei.

Aceste active vor rămâne imobilizate, dar nu vor fi utilizate pentru a susține economia Ucrainei, grav afectată de război. Kievul, care urma să rămână fără lichidități încă din primăvara anului viitor, va primi în schimb un împrumut de 90 de miliarde de euro garantat de bugetul comun al UE.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat joi la o parte a summitului pentru a promova utilizarea miliardelor înghețate ale Kremlinului, a declarat vineri dimineață că este „recunoscător tuturor liderilor Uniunii Europene pentru decizia Consiliului European privind sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina” și a salutat faptul că „activele rusești rămân blocate”.

