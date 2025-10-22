Live TV

Campania de recrutare a Rusiei, față-n față cu refuzul din Iacutia: Nimeni nu se înghesuie să moară pentru interesele Kremlinului

Data publicării:
panou-armata-rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Planul Rusiei de a-și reîntregi forțele de ocupație din Ucraina a „stagnat”, în special în unele dintre cele mai sărace și mai îndepărtate regiuni ale țării, inclusiv Republica Saha (Iacutia), potrivit Direcției Principale de Informații (HUR) a armatei ucrainene, relatează Kyiv Post.

Citând documente interne ale Ministerului Apărării din Rusia, HUR a raportat că obiectivele de recrutare nu sunt îndeplinite din cauza plăților regionale insuficiente și a lipsei de cooperare din partea autorităților locale însărcinate cu sprijinirea campaniei Kremlinului de recrutare a soldaților contractuali.

Conform evaluării serviciilor de informații, centrele de recrutare din Iacutia nu ating cu circa 40% cotele stabilite de Moscova. Acest deficit subliniază nemulțumirea crescândă a locuitorilor și oboseala tot mai mare provocată de războiul care intră în al patrulea an.

Raportul HUR menționează că un alt factor important care stă la baza crizei de recrutare este rata ridicată a victimelor în rândul populației locale – în special în rândul grupurilor etnice indigene, precum yakutii, evenkii și evenii, care refuză din ce în ce mai mult să lupte și să moară pentru interesele Moscovei.

Un tipar similar se observă și în alte regiuni din Extremul Orient al Rusiei, unde dorința de a semna contracte militare rămâne extrem de scăzută, în ciuda propagandei de stat și a promisiunilor de stimulente financiare.

Agenția de informații a Ucrainei a reamintit soldaților ruși că încă mai au șansa să-și salveze viețile: „Fiecare militar rus care nu dorește să moară în «atacuri sinucigașe» poate alege viața”, se arată în declarație, referindu-se la utilizarea repetată de către Rusia a atacurilor frontale costisitoare. 

„Pentru a face acest lucru, ei pot contacta proiectul «Vreau să trăiesc» prin intermediul botului său Telegram.”

Inițiativa „Vreau să trăiesc”, lansată de Ucraina, oferă instrucțiuni și garanții soldaților ruși care doresc să se predea în siguranță forțelor ucrainene.

La începutul lunii, sursa citată a raportat că proiectul de stat al Ucrainei „Vreau să trăiesc” a publicat ceea ce se prezintă ca fiind statisticile oficiale ale pierderilor militare rusești pentru primele opt luni ale anului 2025.

Conform datelor, Rusia a pierdut 281.550 de soldați între ianuarie și august, inclusiv cei uciși, răniți și dispăruți în luptă. Raportul descrie amploarea victimelor ca fiind comparabilă cu pierderile sovietice în marile ofensive din cel de-al Doilea Război Mondial.

Dintre aceștia, 86.744 de soldați ruși au fost uciși, inclusiv 1.583 de ofițeri și 8.633 de condamnați recrutați din închisori. Alți 33.966 au fost declarați dispăruți, în timp ce 158.529 au fost răniți și 2.311 au fost capturați de forțele ucrainene.

Pierderile de echipament au fost la fel de însemnate: 13.145 de unități distruse iremediabil și alte 48.458 avariate, dar posibil de reparat. În medie, Rusia a pierdut 35.000 de soldați și 7.700 de echipamente în fiecare lună, dintre care 1.643 au fost distruse iremediabil.

„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală

Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis cubanezi să lupte în Ucraina, dar chiar ele au ajuns pe front

