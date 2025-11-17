Când ar putea avea loc o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul Kremlinului

Kremlinul a afirmat luni că speră ca un nou summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump să poată avea loc imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate, a consemnat Reuters.

Putin şi Trump s-au întâlnit ultima dată în august, la un summit în Alaska, unde au discutat despre o posibilă soluţie pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar luna trecută au anunţat planuri pentru un summit la Budapesta, dar Trump l-a anulat la scurt timp după aceea, spunând că momentul nu i se pare potrivit, aminteşte Reuters.

Întrebat dacă Moscova a ratat o oportunitate şi în ce condiţii ar putea avea loc o nouă întâlnire Putin-Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că "acum cu greu putem prezice când vor apărea aceste condiţii". "Deşi, desigur, suntem cu toţii interesaţi ca aceste condiţii să apară mai devreme decât mai târziu", a adăugat el.

Potrivit lui Peskov, ambele părţi au fost de acord că un summit necesită o pregătire aprofundată pentru a fi productiv. "Prin urmare, de îndată ce această pregătire va fi finalizată şi vor fi îndeplinite condiţiile pentru organizarea summitului, sperăm că acesta va avea loc", a conchis purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Duminică, Trump a declarat că republicanii americani lucrează la o lege care ar impune sancţiuni oricărei ţări care face afaceri cu Rusia, lucru despre care Peskov a notat că ar fi foarte prost primit de Moscova.

"Vom vedea cum progresează acest proiect de lege şi ce detalii sunt implicate. Desigur, am avea o opinie foarte negativă cu privire la acest lucru", a spus el.

