Când și unde ar putea avea loc summitul Putin - Trump - Xi. Kremlinul: „S-a adus în discuție subiectul unei întâlniri ipotetice”

Kremlinul a declarat luni că președinții Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea avea o întâlnire trilaterală în marja summitului APEC de luna viitoare din China și că această posibilă întrevedere a fost menționată în cadrul discuțiilor, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat despre un articol din Wall Street Journal în care se afirma că Putin ar fi propus o astfel de întâlnire pentru a discuta modalitățile de a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Având în vedere că toți cei trei șefi de stat ar putea participa la summitul din China, s-a adus într-adevăr în discuție subiectul unei astfel de întâlniri ipotetice. S-a adus în discuție, dar nimeni nu a vorbit și nu a prezentat propuneri sau acorduri concrete, nici cu privire la întâlnirea în sine, nici la posibila agendă și conținutul acesteia”, a declarat Peskov.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a criticat ideea organizării unui astfel de summit.

„O întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului. O întâlnire trilaterală între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite ar avea exact efectul opus: l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”, a declarat el pe X.

Peskov, care a declarat jurnaliștilor în cadrul unei conferințe telefonice zilnice că SUA își continuă eforturile de mediere pentru soluționarea conflictului și că Rusia apreciază aceste eforturi, a afirmat că este evident că Ucraina va trebui să fie implicată în orice acord final de pace.

„Desigur, o soluționare definitivă este imposibilă fără participarea unei persoane din Kiev care să fie dispusă să-și asume responsabilitatea”, a spus el.

Ultimele negocieri de pace mediate de SUA au avut loc în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze un război împotriva Iranului. Ucraina și Rusia rămân la fel de departe una de alta ca întotdeauna în ceea ce privește condițiile unui eventual acord de pace.

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Editor : A.M.G.