Cântărețul rus Shaman a folosit AI pentru a include opozanți notorii ai Kremlinului într-un cor patriotic. „Cântă pe gratis”

Cântăreţul rus Shaman a folosit Inteligenţa Artificială pentru a include opozanţii notorii ai Kremlinului într-un cor patriotic pentru „Mama Rusia” într-un videoclip dat publicităţii joi, relatează Reuters.

Shaman, numele de scenă a lui Iaroslav Dronov, de 34 de ani, a câştigat o popularitate considerabilă cu cântece patriotice precum „Eu sunt rus”, care elogiază pasiunea şi excepţionalismul ruşilor. 

Într-o postare pe social media de joi, Shaman a prezentat noul său cântec „Rusia este mama”, adăugând că opozanţii Kremlinului nu vor fi iertaţi niciodată de poporul rus pentru că şi-au criticat ţara. 

„În videoclipul meu, ei cântă pentru Rusia pe gratis. Rusia nu trebuie să fie trădată niciodată", a adăugat el. 

În videoclip, Shaman stă alături de o icoană la un birou care pare a fi al serviciilor de securitate, uitându-se prin dosare şi fotografii ale unor opozanţi ai Kremlinului precum Mihail Hodorkovski, Iuri Dud, Zemfira, Noize MC şi Oleg Tinkoff. 

Apoi îi dirijează pe toţi într-un cor care cântă: „Rusia este mama - eşti chiar în inima mea. Este numai una. Este cu tine până la capăt”. 

Videoclipul se încheie cu o ţintă de lunetist asupra capului lui Shaman. 

