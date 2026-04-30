Capacitatea de prelucrare a petrolului extras de Rusia a ajuns la un minim istoric din cauza atacurilor ucrainene

Pe 20 aprilie, drone ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria din Tuapse. Foto Profimedia

Volumul de rafinare a petrolului în rafinăriile rusești a scăzut la cel mai mic nivel din 2009, în urma atacurilor cu drone care au vizat rafinării, depozite de petrol și conducte de la regiunea Leningrad până în Ural.

Potrivit Bloomberg, care citează datele OilX, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi. Față de anul trecut, volumele au scăzut cu 12%, iar față de 2021, înainte de război, cu 18%, adică aproape 1 milion de barili pe zi.

În aprilie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat infrastructura petrolieră rusă de cel puțin 21 de ori, a calculat Bloomberg. Numărul atacurilor a atins un nivel record de la începutul anului și unul dintre cele mai ridicate de la începutul războiului: au fost mai multe doar în noiembrie și decembrie 2025 (23 și, respectiv, 26).

Cel puțin 9 rafinării au fost ținta atacurilor cu drone, dintre care 5 și-au oprit complet sau parțial producția. Este vorba de „Permnefteorgsintez” (30 aprilie), rafinăria din Syzran (22 aprilie), rafinăria din Novokuybyshevsk (18 aprilie), rafinăria din Tuapse (16 aprilie) și „Norsi” (5 aprilie).

Au avut loc cel puțin 5 atacuri pe lună asupra rețelei ruse de conducte petroliere, una dintre cele mai extinse din lume și construită în perioada Războiului Rece. De 6 ori, dronele au atacat infrastructura petrolieră maritimă, inclusiv porturile din Marea Baltică, prin care se exportă fiecare al doilea baril destinat piețelor externe.

Primorsk și Ust-Luga au oprit încărcarea petrolului în aprilie, deși ulterior au reluat exporturile. De asemenea, portul Novorossiysk a fost blocat, iar la sfârșitul lunii a fost lovit portul Tuapse — un hub de export pentru produsele petroliere ale „Rosneft”. În plus, în aprilie, un petrolier a fost lovit de o dronă, pe lângă cele trei nave din martie, a calculat Bloomberg.

Ca urmare a atacurilor, încărcarea rafinăriilor rusești a scăzut chiar mai jos decât nivelul atins în vârful crizei benzinei din toamna anului trecut (4,88 milioane de barili pe zi). Atunci, după o serie de raiduri, în țară a apărut un deficit de combustibil, stațiile de benzină din regiuni au revenit la sistemul sovietic de distribuție pe cupoane, iar prețurile de bursă ale benzinei au atins recorduri istorice.

Ca urmare a atacurilor ucrainene de la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, Rusia a fost nevoită să-și reducă producția de petrol, dar de atunci aceasta și-a revenit, remarcă Serghei Vakulenko, cercetător principal la Centrul Carnegie pentru Eurasia, care a lucrat anterior în industria petrolieră și a gazelor naturale.

Atacurile ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor pot avea efect, dar Kievul trebuie să mențină o intensitate foarte mare a atacurilor asupra mai multor obiective cheie simultan, a declarat Vakulenko pentru The Wall Street Journal: „Dacă vor reuși să mențină fluxul de drone la același nivel ca în Ust-Luga și să-l extindă în Primorsk și Novorossiysk, vor putea provoca daune destul de semnificative. Dar totul depinde de câte drone au la dispoziție”.

