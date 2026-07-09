Capacitatea Rusiei de a produce motorină a fost aproape înjumătățită, din cauza atacurilor ucrainene

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor — care, în ultimele două luni, au vizat toate cele 10 rafinării majore din Rusia — au dus la o scădere dramatică a producției de motorină, o scădere chiar mai semnificativă decât cea a producției de benzină.

Dacă, în mod normal, Rusia produce cu 40% mai mult motorină decât consumă ea însăși, exportând surplusul, în prezent producția de motorină a scăzut aproximativ la nivelul consumului intern, relatează Reuters, citând surse din industrie.

Scăderea producției de benzină, potrivit estimărilor agenției, a fost de 25% în termeni anuali în luna iunie, după ce, în aceeași lună, cel puțin cinci rafinării și-au oprit producția din cauza incendiilor și a avariilor la instalațiile de rafinare. În iulie, situația s-ar fi putut agrava: rafinăria „Nizhegorodnefteorgsintez” — a patra ca volum de rafinare din Rusia și a doua ca producție de benzină — și-a încetat activitatea. Marți, rafinăria din Omsk — cea mai mare din țară — a încetat rafinarea petrolului și vânzarea produselor petroliere.

În prezent, în Rusia nu se mai observă surplusul anterior de motorină, care era destinat exportului, afirmă surse ale Reuters. Miercuri, guvernul a impus, pentru prima dată din 2023, o interdicție totală asupra vânzărilor de motorină în străinătate, așa cum s-a procedat deja în cazul benzinei și al kerosenului de aviație. Oprirea mai multor rafinării mari din partea europeană a țării a determinat autoritățile să ia această decizie, însă aceasta nu poate decât să agraveze situația aprovizionării cu produse petroliere, au declarat sursele Reuters.

Nu se știe cu exactitate cât combustibil diesel se produce în Rusia: începând din 2024, Rosstat și Ministerul Energiei au clasificat ca secrete toate statisticile operaționale. În 2023, consumul intern al țării s-a ridicat la 52,2 milioane de tone, iar exporturile la 35,7 milioane, subliniază economistul Kirill Rodionov.

În ciuda reparațiilor neprogramate la rafinării, surplusul de capacitate de producție de motorină se menține, cel mai probabil, și în prezent, consideră Rodionov. Interdicția, care îi privează pe producători de posibilitatea de a alege între piața internă și cea externă, ar putea permite saturarea lanțului de aprovizionare, dar dacă va dura mult timp, aceasta riscă să ducă la o reducere a producției de petrol, subliniază expertul: „Motorina este un tip de produs petrolier cu marjă mai mare decât păcura și mai «masiv», din punctul de vedere al volumelor de export, decât benzina auto”.

În prezent, aproximativ o treime din capacitățile de rafinare a petrolului din Rusia sunt oprite, estimează Chris Weifer, directorul companiei de consultanță Macro-Advisory: „Acest lucru se întâmplă într-un moment critic pentru economia rusă, când începe sezonul recoltei”. Fermierii din regiunile cheie din sud, unde campania de recoltare a cerealelor a început prima, se plâng deja de deficitul de motorină.

În regiunile Krasnodar și Stavropol, precum și în regiunea Rostov, deficitul este cel mai evident, a declarat pentru Forbes Vladimir Poklad, directorul departamentului de consultanță în management al grupului „Delovoy Profil”: oamenii sunt nevoiți să-și petreacă noaptea la benzinării, iar la multe dintre acestea s-au stabilit limite pentru motorină — 100 sau 200 de litri, în condițiile în care o singură combină „consumă” 300 de litri pe schimb.

În acest moment, este aproape imposibil să se facă ceva împotriva hoardelor de drone care atacă fabricile una după alta, a declarat pentru Financial Times un manager de vârf din sectorul energetic rus. „Pur și simplu, mult mai multe drone decât înainte atacă o singură țintă, străpungând fizic apărarea, ca un cuneu de cavalerie medieval. Apărarea care funcționa înainte nu mai poate rezista unei astfel de presiuni. Aceasta este noua normalitate”, se plânge el.

Editor : A.R.