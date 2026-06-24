După mai bine de patru ani de război împotriva Ucrainei, Vladimir Putin se confruntă cu o dilemă care depășește ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă. Economia Rusiei a fost remodelată de conflict, propaganda de stat a transformat confruntarea cu Occidentul într-o temă centrală a vieții publice, iar mii de veterani se întorc acasă. În acest context, avertizează analiștii, încheierea războiului ar putea genera pentru Kremlin riscuri politice, economice și sociale la fel de mari ca cele ale continuării lui, arată o analiză a Radio Free Europe.

O economie alimentată de război. De la ecranele televizoarelor până în sălile de clasă, o narațiune omniprezentă a confruntării civilizaționale cu Occidentul. Mii de soldați marcați de război, dintre care unii sunt deținuți violenți eliberați din închisoare pentru a lupta în cele mai sângeroase bătălii din Ucraina, se întorc în orașele și localitățile din toată Rusia.

La forumul economic de prestigiu al președintelui Vladimir Putin, organizat la Sankt Petersburg la începutul acestei luni, fumul negru care se ridica din urma atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor petroliere din apropierea orașului său natal a fost un simbol elocvent al eșecurilor cu care se confruntă Rusia în al cincilea an al unei invazii pe scară largă, despre care el spera că va îngenunchea Kievul în câteva săptămâni.

Aceste atacuri și alte atacuri ucrainene din adâncul teritoriului rus au venit ca niște memento-uri dramatice că, pentru a avea vreo șansă de a atinge vreunul dintre principalele obiective de război ale lui Putin, chiar și cucerirea în întregime a regiunii Donbas din Ucraina, forțele Moscovei vor trebui să continue lupta.

Mai puțin vizibilă la forum a fost mulțimea de factori interni care, pentru Putin, constituie un factor major de descurajare în ceea ce privește încheierea războiului pe care l-a început. Este o pânză pe care el însuși a țesut-o - și una care ar fi dificil de dezlegat, spun analiștii, fără a crea riscuri substanțiale pentru Rusia și pentru propria sa poziție politică, după mai bine de un sfert de secol la putere, în calitate de președinte sau prim-ministru.

Putin susține că va câștiga războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. Foto: Profimedia

Putin, de fapt, a creat un monstru. Sau, așa cum au afirmat politologii Seva Gunitsky și Jeremy Morris într-un articol recent din revista „Foreign Affairs”, el „a căzut într-o capcană de război pe care nimeni nu o poate dezamorsa cu ușurință”.

„Vorbim despre economia subterană, piețele forței de muncă, bugetele regionale, chiar și ierarhia socială din interiorul țării - toate reorganizate în jurul conflictului”, a declarat Gunitsky, titularul Catedrei George Ignatieff de Studii privind Pacea și Conflictele de la Universitatea din Toronto, într-un interviu acordat Radio Free Europe. „În acest sens, a devenit o ordine instituțională și economică la nivel național, a cărei inerție îl constrânge chiar și pe Putin.”

„Oprirea acestuia ar însemna dezorganizare economică, tulburări sociale și, posibil, chiar o criză politică pe care regimul pur și simplu nu este pregătit să o înfrunte”, a spus el.

De la începutul invaziei pe scară largă, regiuni întregi, industrii și segmente ale populației au devenit dependente de fluxurile de bani legate de război, de la bărbații care se înrolează în armată pentru salariile mari până la producătorii de arme.

Aceste fluxuri de numerar „nu aduc beneficii populației în ansamblu. Dar pentru sectoarele care depind de ele - cum ar fi industria armamentului, care angajează milioane de oameni - continuarea conflictului este esențială”, a spus Gunitsky. „Orice întrerupere ar fi profund destabilizatoare.”

„Sângerarea lentă”

Încetarea luptelor ar aduce mulți soldați înapoi acasă, într-un viitor incert, inclusiv infractori condamnați care s-au înrolat în schimbul libertății lor. Foști deținuți și veterani de război au comis deja o serie de crime violente în toată Rusia,

„Rusia se confruntă cu costuri în ambele situații - dar sunt tipuri de costuri foarte diferite”, a spus Gunitsky. „Costurile continuării războiului sunt lente și difuze: inflația, lipsa forței de muncă, stagnarea vieții civile. Costurile încetării războiului sunt imediate și concentrate: șomajul în masă, o criză a veteranilor și un potențial colaps al industriilor de apărare.”

„Din punct de vedere istoric, regimurile aleg aproape întotdeauna o hemoragie lentă în locul unei crize acute”, a spus el.

Până în prezent, Putin a făcut aceeași alegere - sau, în orice caz, a amânat orice schimbare de curs.

În ciuda imaginii pe care Kremlinul o prezintă despre Putin ca fiind un om de acțiune hotărât, expertul în Rusia Mark Galeotti îl descrie ca pe un „indecis” care amână mereu luarea unor decizii importante sau a unor schimbări majore.

În plus, Putin s-ar putea să se teamă că încetarea luptelor în acest moment i-ar lăsa prea puține rezultate de arătat, după aproape cinci ani de război total în care forțele ruse au obținut câștiguri limitate, suferind în același timp pierderi masive - aproape 500.000 de morți, potrivit unei estimări a serviciilor secrete britanice din luna mai.

Sabia lui Damocles

Multe dintre victime au căzut în bătălii lungi, istovitoare și mortale din Donbas – regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei - care au lăsat orașele în ruine. Putin a afirmat fără temei că aceste două regiuni, precum și Crimeea, Zaporijia și Herson, fac acum parte din Rusia, exercitând presiune asupra propriului stat pentru a le controla în totalitate.

„Dacă există un acord de pace care nu poate fi prezentat ca o victorie, acest lucru creează o tensiune enormă”, a declarat Gunitsky pentru Radio Free Europe. „Orice soluționare - chiar și un armistițiu - ar trebui să-i permită lui Putin să o prezinte ca pe o victorie credibilă sau, cel puțin, ca pe un prim pas credibil în această direcție”, a adăugat el.

Acesta ar putea fi un motiv important pentru care Putin pare hotărât să cucerească, cel puțin, restul regiunii Donbas, fie prin forță, fie prin diplomație: de mai multe ori, Kremlinul a afirmat că retragerea Ucrainei din zona de importanță strategică pe care Kievul o mai deține încă este o condiție prealabilă pentru negocieri.

Sondajele de opinie arată că majoritatea rușilor preferă negocierile de pace în locul continuării războiului, iar unii analiști susțin că Putin ar putea prezenta aproape orice rezultat ca pe o victorie, sau cel puțin ca pe una provizorie.

O analiză recent publicată în una dintre cele mai importante reviste rusești de politică externă a arătat că obiectivele de război prezentate de Putin sunt acum imposibil de atins. Foto: Profimedia Images

„Trebuie să ținem mereu minte că Rusia are opțiunea de a declara pacea în orice moment”, a spus Galeotti în podcastul său din 14 iunie: ar putea afirma că se oprește cu pozițiile de pe linia frontului înghețate, dar ar păstra perspectiva unei noi ofensive ca o „sabie a lui Damocles atârnată deasupra capului Ucrainei și, prin extensie, al Occidentului”.

„În Rusia există în mod clar o campanie în rândul anumitor elemente ale elitei, în special al elitelor de afaceri și tehnocratice, care încearcă să-l convingă pe Putin că își poate permite pur și simplu să declare un triumf și să pună capăt războiului”, a spus el, adăugând că Putin, care și-a menținut puterea punând în opoziție taberele rivale din cadrul guvernului și al structurilor de securitate, „a permis în mod clar ca acest lucru să se întâmple”.

„Așadar, Putin este dispus să asiste la o dezbatere, dar până în prezent nu există dovezi că această dezbatere îi schimbă părerea: în prezent, fie susține în continuare afirmația «șoimilor»” că forțele ruse vor cuceri restul Donbasului în acest an dacă vor continua ofensiva, „fie, cel puțin, nu a fost convins de argumentul alternativ”, a spus Galeotti. „Iar în absența oricărei decizii din partea lui Putin, statu quo-ul prevalează, așa că războiul continuă.”

„Un nou tip de problemă pentru Putin”

Sam Greene, profesor la Institutul pentru Rusia al King's College din Londra, a ridicat, de asemenea, posibilitatea ca Putin să încerce să-i mulțumească atât pe „șoimii”, cât și pe „porumbeii” - sau, în termenii aproximativ similari folosiți de Greene, pe „Urși” și „Vulpi” -, urmărind un armistițiu „în care Rusia își menține pretențiile asupra teritoriului ucrainean, iar Europa rămâne mobilizată pentru a ține în frâu și a se opune Moscovei”.

„Această soluție ar putea să-i mulțumească în mod plauzibil pe «Vulpi», prin reducerea costurilor de întreținere ale războiului, satisfăcându-i în același timp și pe «Urși», care ar beneficia de investiții militare continue și de o poziție politică proeminentă într-o Rusie care rămâne pregătită pentru conflict”, a scris Greene.

De asemenea, ar fi un șoc mai mic pentru imaginea pe care Kremlinul o prezintă despre război, ca parte a unei lupte existențiale împotriva unui Occident imoral care urmărește să distrugă Rusia - o narațiune care a fost impusă societății la toate nivelurile.

Încercarea lui Putin de a-și încetini propriul declin biologic și faptul că ia în considerare inclusiv metode științifice neobișnuite reflectă o tradiție mai veche în rândul autocraților ruși. Foto: Profimedia Images

Cu toate acestea, cea mai probabilă cale de urmat pentru Putin, care „evită riscurile”, este probabil „să continue să se descurce cum poate cu războiul”, a scris Greene. „Dar nu ar trebui să ne prefacem că această opțiune nu are niciun cost pentru Kremlin.”

Deși „există numeroase motive pentru care, pentru Putin, continuarea războiului este mai ușoară decât încheierea lui”, a scris el, ambele grupuri din elita rusă – susținătorii continuării războiului și cei care ar prefera pacea - sunt din ce în ce mai nemulțumiți de status quo.

„Ceea ce observăm din ce în ce mai mult este că niciuna dintre tabere nu crede că desfășurarea actuală a războiului le servește intereselor”, a scris Greene. Deși sunt profund în dezacord cu privire la viitor, „sunt din ce în ce mai de acord că prezentul este atât nesustenabil, cât și nedorit. Iar asta creează un nou tip de problemă pentru Putin.”

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Editor : C.A.