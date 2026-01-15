Capturarea și arestarea de către americani a șefului Venezuelei, Nicolas Maduro, principalul aliat al Kremlinului în „suburbiile” SUA, nu reprezintă un eșec al lui Vladimir Putin, ci o nouă mișcare strategică, conform noilor instrucțiuni transmise mass-media de stat de către administrația președintelui rus. Acest lucru a fost comunicat către Meduza de către câteva surse apropiate Kremlinului.

Conform recomandărilor, mass-media propagandistică a Federației Ruse trebuie să prezinte răsturnarea lui Maduro ca un succes al lui Putin, care constă în „desprinderea Rusiei de Occident” – președintele rus ar fi „format un contur suveran” al Federației Ruse. Pe 5 ianuarie, SUA au declarat emisfera vestică zonă de interes pentru Washington.

În același timp, mașinăria de propagandă a cerut mass-media de stat rusă să prezinte evenimentele din Venezuela în contextul presupusei pregătiri a SUA de a cuceri Groenlanda, precum și al declarațiilor dure ale președintelui Donald Trump cu privire la situația din Mexic (el a cerut lovirea cartelurilor de droguri) și din Cuba, pe care șeful Casei Albe o consideră un aliat al lui Maduro.

Chiar și la 12 zile după capturarea lui Maduro, Putin nu a comentat niciodată răsturnarea aliatului său, cu care în mai 2025 a fost semnat un acord de parteneriat strategic, deși pe 6 ianuarie a participat public la slujba de Crăciun în biserica de la baza GRU, iar după aceea s-a întâlnit cu președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, și cu guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev.

În același timp, abia în decembrie 2025, reprezentantul Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit Venezuela „aliată” și „parteneră”, subliniind că liderii celor două țări mențin „contacte permanente”.

În Venezuela, înșiși înalții oficiali rămași după arestarea lui Maduro se plâng de incapacitatea și refuzul Kremlinului de a-l apăra pe Maduro. Potrivit acestora, serviciile de informații ale Rusiei și Cubei, pe care Caracas se baza în materie de securitate, au eșuat în misiunea lor de a preveni amenințările la adresa liderului venezuelean, în ciuda declarațiilor repetate ale lui Trump privind intenția de a-l răsturna pe acesta.

