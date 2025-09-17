Live TV

Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor

Data publicării:
Navalnîi îi transmite soției sale că totul va fi bine, făcând o inimă cu ajutorul mâinilor
Semnul făcut de Navalnîi către soția sa, după ce au auzit sentința care l-a trimis după gratii. Foto: Profimedia Images

Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit subit pe 16 februarie 2024, într-o închisoare rusă din Cercul Polar Arctic, lipsind opoziția de cel mai carismatic și popular lider al său.

Iulia a acuzat în repetate rânduri Rusia că l-a ucis, acuzație pe care Kremlinul o respinge ca fiind absurdă, potrivit reuters.

Ea a postat un videoclip pe X în care a spus că materialul biologic provenit de la Navalnîi a fost scos ilegal din țară în 2024 și că două laboratoare au examinat materialul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaya.

Ea a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor despre ceea ce ea a numit „adevărul incomod”. Ea nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

Anul trecut, Navalnaia a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși, potrivit cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Agențiile de informații americane au stabilit că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
4
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au nevoie de noi să le...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat...
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis...
Ultimele știri
Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj)
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Date Eurostat
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz portret
Merz condamnă incursiunile de drone rusești în România și Polonia: „Testează limitele NATO. Nu vom mai permite asta”
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat
President Vladimir Putin visits Patriot park
„Tactica salamului feliat”. Cum testează Putin NATO pentru o posibilă viitoare campanie împotriva țărilor baltice
Military mobility of Ukrainian soldiers continues in Donetsk Oblast
Ucraina acuză trupele ruse că s-au deghizat în civili, pentru o misiune de sabotaj în Donețk
angela merkel
„Suntem complet singuri în câmp deschis.” Previziune sumbră a fostului cancelar german Angela Merkel
Partenerii noștri
Pe Roz
La ce facultate vrea să dea fiica Iuliei Albu. Mikaela vrea o carieră de top: „Stau în fiecare zi să mă...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
La ce distanţă de gardul vecinului poţi planta un nuc, tei sau stejar?
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”