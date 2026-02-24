Live TV

Cargo 200, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin. Ultima dată când armata rusă a dat cifre legate de morți: septembrie 2022

Data actualizării: Data publicării:
Tancuri ruse distruse
Foto: Profimedia
Din articol
Secretul lui Polichinelle Morţi cu nume şi prenume Cenzura militară a lui Putin

Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină, scrie EFE.

Militarii ruşi ucişi în lupte se numesc "Cargo 200" încă din timpul războiului din Afganistan (1979-1989). Atunci, pe eticheta care însoţea transportul scria 200, deoarece aceasta era greutatea maximă a sicriului de zinc permisă de Ministerul Apărării al Uniunii Sovietice.

Ultima dată când Ministerul Apărării rus a informat despre decesele în rândul armatei ruse a fost în septembrie 2022, când a estimat cifra la 5.937, chiar înainte de mobilizarea rezerviştilor care a declanşat exilul a peste un milion de bărbaţi de vârstă militară.

Surse occidentale, începând cu NATO şi ajungând până la serviciile secrete americane şi britanice, estimează pierderile zilnice în rândurile armatei ruse la aproximativ 1.000 de soldaţi şi pierderile lunare la peste 30.000. În plus, ianuarie ar fi prima lună în care armata rusă nu a putut înlocui pierderile cu voluntari.

Citește și

Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev

Secretul lui Polichinelle

Cunoscutul blogger militar Iuri Podoliak, care a fost invitat la recepţii la Kremlin, a fost cel care a rupt tăcerea în ianuarie, când a abordat pe YouTube subiectul sensibil al Cargo 200.

Podoliak a recunoscut că armata rusă ar fi putut pierde până la 415.000 de oameni: soldaţi, voluntari şi foşti deţinuţi recrutaţi de grupul de mercenari Wagner.

Totodată, el a estimat numărul total de morţi la peste 800.000 din cei peste două milioane de ruşi care au participat la ceea ce în Rusia este cunoscută sub numele de „operaţiune militară specială”. Aceste pierderi umane contrastează puternic cu câştigurile teritoriale: doar 12% din teritoriul ucrainean a fost cucerit din 24 februarie 2022.

Potrivit experţilor occidentali, nicio ţară nu a suferit atât de multe pierderi într-un conflict de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945. În fapt, trupele ruse au suferit mai multe pierderi în aceşti patru ani decât în toate conflictele anterioare de la conflagraţia mondială încoace, inclusiv cele două războaie sângeroase din Cecenia.

Citește și

Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”

Morţi cu nume şi prenume

Portalul independent de ştiri Mediazona, în colaborare cu Meduza şi BBC, estimează numărul combatanţilor ruşi ucişi şi identificaţi după şi prenume nume la peste 168.000.

La această cifră trebuie adăugaţi morţii care încă nu au fost identificaţi, dar sunt incluşi, printre altele, în certificatele de deces şi moştenire care sunt documente accesibile populaţiei, în registrele serviciilor funerare sau în rapoartele privind persoanele dispărute. De fapt, Mediazona recunoaşte că, potrivit calculelor sale aproximative, această cifră s-ar situa deja în jurul a 300.000 de decese, dar lipsesc datele de anul acesta.

În primele luni, majoritatea morţilor erau soldaţi profesionişti - membri ai forţelor aeropurtate şi ai brigăzilor motorizate - apoi deţinuţii, iar de la mijlocul anului 2023 încoace, voluntarii.

Între timp, Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din SUA a publicat un raport la începutul acestui an în care informa că, "din februarie 2022, forţele ruse au suferit aproape 1,2 milioane de pierderi (din care 325.000 de morţi), mai mult decât orice altă putere din orice campanie de la al Doilea Război Mondial încoace".

În ceea ce priveşte Ucraina, conform estimărilor centrului, aceasta a suferit între 500.000 şi 600.000 de victime şi între 100.000 şi 140.000 de morţi.

„În acest ritm, numărul total de victime ruseşti şi ucrainene ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara anului 2026”, a subliniat raportul.

Spre deosebire de Kremlin, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut recent peste 55.000 de decese în rândurile armatei sale.

Cenzura militară a lui Putin

Kremlinul a încercat prin toate mijloacele să ascundă aceste informaţii, inclusiv prin oprirea publicării datelor oficiale privind mortalitatea în Rusia, precum şi a altor indicatori demografici care ar permite calcularea deceselor în luptă.

Preşedintele rus Vladimir Putin a interzis publicarea datelor privind pierderile în rândul forţelor armate în mai 2015, după ce soldaţi ruşi fără însemne au fost desfăşuraţi în estul Ucrainei pentru a sprijini revolta prorusă.

Drept urmare, ruşii nu au acces la date privind pierderile de vieţi omeneşti în rândul armatei, nici în timp de pace, nici în timpul „operaţiunilor militare speciale”.

Chiar şi aşa, cenzura nu este infailibilă. La sfârşitul lunii ianuarie, a Doua Curte Militară a Districtului de Vest a recunoscut, contrar versiunii oficiale, că nava amiral a Flotei Mării Negre, „Moskva”, a fost scufundată în aprilie 2022 într-un atac cu torpile ucrainene.

În plus, Curtea a recunoscut moartea a 20 de marinari, identificaţi după nume şi prenume, la care se adaugă opt persoane date dispărute.

Citește și

Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Digi Sport
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dronă Bayraktar TB-2
De la Bayraktar la Patriot: Cum au evoluat „armele vedetă” ale războiului din Ucraina
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
Cum a ajuns inteligența artificială motor al dezinformării despre războiul din Ucraina
Coalition of the Willing Summit in Paris, France Paris-Palais de l’Elysée
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina
Consilierul spiritual al lui Trump, Mark Burns. Foto Profimedia
Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice
Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Voluntari din 75 de țări ajută la apărarea Ucrainei. Forțele armate de la Kiev dezvăluie detalii
Recomandările redacţiei
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste...
Tanc Leopard 2A4 parte a brigăzii mecanizate 33 a Forțelor Terestre ale Ucrainei.
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi...
Vladimir Putin Visits Vienna To Mark Pipeline Anniversary
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se...
Ultimele știri
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Asta e pofta ce-a poftit! Ordinul pe care Gigi Becali l-a dat la FCSB după 4-1 cu Metaloglobus: „Jucătorii să...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
La un an de când și-a pierdut tatăl, celebrul actor român a făcut un anunț emoționant: “Încă îmi vine să îl...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului...
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”