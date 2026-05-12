Live TV

Exclusiv Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin din 1953

Data publicării:
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Vladimir Putin, președintele Rusiei. Foto: Shutterstock
Din articol
Ce s-ar întâmpla cu războiul dacă Putin nu ar mai fi

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin, a declarat, în exclusivitate la Digi24, în ce condiții crede el că s-ar putea încheia războiul din Ucraina și care este cheia de a-l determina pe președintele rus să pună capăt ostilităților.

Întrebat dacă există șanse ca războiul din Ucraina să se încheie pe perioada cât Vladimir Putin este în funcția de președinte al Rusiei, Mihail Kasianov a explicat că este posibil, dar cu anumite condiții.

„Dacă s-ar exercita o presiune mai puternică – și mă refer la o presiune reală – asupra lui Putin, atât pe plan militar, cât și pe plan economic și financiar. De fapt, în acest moment, ne confruntăm cu toții cu probleme majore. Probleme mari, ceea ce înseamnă că nu există unitate transatlantică”, a spus Kasianov.

Acesta a explicat contrastul abordărilor față de război, în ceea ce privește Europa și Statele Unite.

În Europa, fiecare lider al țărilor europene înțelege cine este agresorul, cine este victima, și că doar agresorul ar trebui să fie presat și pedepsit pentru această agresiune. Există o viziune comună în acest sens.

În timp ce în Statele Unite, președintele SUA și echipa sa cred că există doi lideri regionali care se urăsc reciproc și de aceea există un război. Și de aceea trebuie să ajungă la un fel de acord, făcând un fel de concesii de ambele părți.

De aceea există o neînțelegere, o interpretare greșită a acestei situații. De aceea se exercită presiuni asupra Ucrainei. De ce ar trebui ca victimele să fie supuse presiunilor? Ce concesii ar trebui să li se acorde…. Aceasta este problema. Aceasta este diferența”, a explicat fostul ministru rus, acum în exil.

Dar dacă, brusc, administrația americană și-ar schimba atitudinea față de acest război și s-ar alătura viziunii europene asupra acestuia, s-ar exercita o presiune comună. În acest caz, cred că sfârșitul războiului ar putea fi realizabil. În plus, dacă se exercită presiune și control asupra sancțiunilor, care au fost deja impuse regimului lui Putin, asta va schimba situația. Înseamnă că Putin nu va avea fonduri suficiente pentru a finanța acest război într-un mod atât de intens cum o face acum. În acest moment, nu este atât de intens, dar este încă partea grea a războiului”, a mai afirmat Kasianov.

Ce s-ar întâmpla cu războiul dacă Putin nu ar mai fi

Întrebat despre viitorul războiului, în cazul în care liderul rus Vladimir Putin ar dispărea, Mihail Kasianov a spus că „se va încheia foarte repede după aceea”.

zboiul s-ar termina în trei luni, cred, poate chiar mai repede. Orice lider care ar veni după Putin ar opri imediat războiul sau ar încerca să-l oprească și să negocieze cu Occidentul, îmbunătățind relațiile, ridicând sancțiunile. Chiar și un exemplu istoric ar putea demonstra asta.

Când Stalin a murit în 1953, în timpul ceremoniilor funerare, Hrușciov și Malenkov, liderii Partidului Comunist de atunci, discutaseră exact asta: să terminăm războiul din Coreea. Și în trei luni, au pus capăt războiului și au început negocierile cu Occidentul, cu SUA și Europa. Cred că va fi la fel, pentru că știu că toți oamenii din Rusia, adică doar cei care conduc și cei din anturajul lui Putin, toți ar dori să oprească războiul. Toți! Problema domnului Putin în acest moment este că nu poate fi văzut ca învins. El înțelege că, de îndată ce va fi văzut ca învins, își va pierde puterea”, a conchis Mihail Kasianov, în exclusivitate pentru Digi24.

Mihail Mihailovici Kasianov a ocupat funcția de prim-ministru al Rusiei între 2000 și 2004. Anterior, a ocupat funcția de prim-viceprim-ministru în 2000 și de ministru al Finanțelor între 1999 și 2000.

În anii 1990, a lucrat în administrația președintelui Boris Elțîn în diferite funcții, înainte de a se alătura primei administrații a președintelui Vladimir Putin.

De când a părăsit guvernul în 2004 din cauza unor dezacorduri privind politica economică, a devenit unul dintre principalii critici ai președintelui Putin și un lider al opoziției.

Citește și:

EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin, prin ochii lui Mihail Kasianov, primul premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
După Vladimir Putin, și Donald Trump susține că sfârșitul războiului din Ucraina e aproape: „Cred cu adevărat”
Kasianov Putin
Schimbarea la față a lui Vladimir Putin, prin ochii lui Mihail Kasianov, primul premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Wreaths And Flowers At Tomb Of Unknown Soldier In Moscow
„Este destul de umilitor pentru Putin”. Ce scoate la iveală declarația liderului rus despre sfârșitul războiului din Ucraina
Vladimir Putin, 73, drives himself in an Aurus off road to meet his former schoolteacher Vera Gurevich, 92, at a Moscow hotel, then takes her out to dinner in the Kremlin.
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
volodimir zelenski la birou, cun un ofiter
„Nu a fost tăcere pe front”. Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul de trei zile
Recomandările redacţiei
Administratia Prezidentiala 112
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_32_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Summit B9: Nicușor Dan, întâlniri cu președintele Poloniei și Mark...
soldați americani în timpul unui exercițiu militar în Irak
România, printre țările NATO care încearcă să atragă trupe americane...
soldati americani
Nicușor Dan, despre relocarea trupelor SUA în Europa: „România își...
Ultimele știri
Noi informații despre starea de sănătate a cântăreței Bonnie Tyler. Anunțul purtătorului de cuvânt al artistei
Autostrada Sibiu - Pitești: a doua galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Care este stadiul lucrărilor
Premierul Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului R. Moldova: Pregătirea aderării la UE a Chișinăului, pe agenda discuțiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Reforma lui Bolojan se transformă în bombă cu ceas: concedierile din administrația locală, răsturnate de...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...