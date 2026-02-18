Live TV

Cât mai vrea Putin să continue războiul. Anunțul serviciilor secrete din Occident (NYT)

Data publicării:
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Vladimir Putin și Valeri Gherasimov, șeful Statului Major. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale.

Potrivit interlocutorilor NYT, chiar dacă cucerirea regiunii Donețk va mai dura încă 1,5-2 ani, Putin este convins că fiecare zi de lupte și bombardamente asupra infrastructurii și locuințelor ucrainene nu face decât să-i sporească avantajul.

La Kremlin, spun sursele NYT, se salută numirea lui Stephen Whitcoff în funcția de negociator principal al SUA, deși se îndoiesc de fiabilitatea sa ca persoană care transmite poziția Moscovei. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, care s-a alăturat lui Whitcoff, este, de asemenea, apreciat la Kremlin pentru „abordarea organizată” și „structurală”. Whitcoff și Kushner, cărora Trump le-a încredințat și negocierile cu Iranul, nu țin prelegeri despre drepturile omului și construirea democrației în cadrul negocierilor, notează NYT.

Putin este gata să continue războiul, în ciuda pierderilor și a ritmului insignifiant de avansare al armatei. Conform estimărilor CSIS, în ultimul an, generalii Statului Major al Federației Ruse au reușit să preia controlul asupra a doar 0,8% din teritoriul Ucrainei (4831 km pătrați), iar cu un an înainte, asupra a 0,6%. În același timp, din februarie 2022, armata a pierdut 1,2 milioane de oameni, dintre care 325 de mii au fost uciși.

Acest lucru reprezintă de 17 ori mai multe pierderi decât cele ale armatei sovietice în Afganistan, de 11 ori mai multe decât în timpul celor două războaie din Cecenia și de 5 ori mai multe decât în toate războaiele în care au participat Rusia și URSS după 1945.

Forțele armate ale Ucrainei, potrivit estimărilor CSIS, au pierdut între 500 și 600 de mii de soldați, dintre care până la 140 de mii au fost uciși. Pierderile totale ale celor două armate au ajuns la 1,8 milioane de oameni, iar până în primăvară vor ajunge la 2 milioane, au prognozat experții CSIS.

Deși Trump a reușit să-l implice pe Putin în negocieri directe cu Ucraina, rezultatul acestor întâlniri este încă departe de a fi concret. În ciuda mai multor runde de dialog la Abu Dhabi și Geneva, problema teritorială cheie rămâne în suspans. Putin continuă să insiste asupra transferului întregului teritoriu al regiunii Donețk sub controlul Rusiei și refuză compromisul privind centrala nucleară de la Zaporojia, pe care SUA au propus să o utilizeze în comun.

Faptul că Putin l-a trimis pe Vladimir Medinsky la ultima rundă de negocieri arată că nu are de gând să facă compromisuri, crede Daniel Szeligowski, șeful departamentului de cercetare pentru Europa de Est al Institutului de Relații Internaționale din Polonia. Medinsky a condus delegația rusă în timpul primelor negocieri cu Kievul în 2022, iar rolul său a fost atunci acela de a împiedica orice discuție serioasă, notează Szeligowski.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
4
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski
Negocierile de la Geneva
La Geneva s-au încheiat negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA. O zi „dificilă, dar practică”, dialogul va continua
Alexander Lukashenko
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei
Negocierile de la Geneva. Foto Facebook
Discuțiile ruso-ucrainene de la Geneva, mediate de SUA, s-au axat pe „aspecte practice”. Când vor fi reluate negocierile pentru pace
Destroyed,And,Burned,Houses,In,The,City,War,In,Ukraine
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților...
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
florin iordache deputat psd in parlament
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii...
Russian propaganda caught faking a video by Ukrainian war commander General Valerii Zaluzhnyi staging a coup against Volodymyr Zelensky. Pictured: Zelensky awarding Zaluzhnyi
Scandal deschis între Volodimir Zelenski și fostul șef al Armatei din...
Ultimele știri
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic”
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Henry a ”explodat” în direct și a găsit vinovatul: ”Mă cenzurez pentru că nu vreau să fiu dat afară. E o...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...