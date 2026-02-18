Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale.

Potrivit interlocutorilor NYT, chiar dacă cucerirea regiunii Donețk va mai dura încă 1,5-2 ani, Putin este convins că fiecare zi de lupte și bombardamente asupra infrastructurii și locuințelor ucrainene nu face decât să-i sporească avantajul.

La Kremlin, spun sursele NYT, se salută numirea lui Stephen Whitcoff în funcția de negociator principal al SUA, deși se îndoiesc de fiabilitatea sa ca persoană care transmite poziția Moscovei. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, care s-a alăturat lui Whitcoff, este, de asemenea, apreciat la Kremlin pentru „abordarea organizată” și „structurală”. Whitcoff și Kushner, cărora Trump le-a încredințat și negocierile cu Iranul, nu țin prelegeri despre drepturile omului și construirea democrației în cadrul negocierilor, notează NYT.

Putin este gata să continue războiul, în ciuda pierderilor și a ritmului insignifiant de avansare al armatei. Conform estimărilor CSIS, în ultimul an, generalii Statului Major al Federației Ruse au reușit să preia controlul asupra a doar 0,8% din teritoriul Ucrainei (4831 km pătrați), iar cu un an înainte, asupra a 0,6%. În același timp, din februarie 2022, armata a pierdut 1,2 milioane de oameni, dintre care 325 de mii au fost uciși.

Acest lucru reprezintă de 17 ori mai multe pierderi decât cele ale armatei sovietice în Afganistan, de 11 ori mai multe decât în timpul celor două războaie din Cecenia și de 5 ori mai multe decât în toate războaiele în care au participat Rusia și URSS după 1945.

Forțele armate ale Ucrainei, potrivit estimărilor CSIS, au pierdut între 500 și 600 de mii de soldați, dintre care până la 140 de mii au fost uciși. Pierderile totale ale celor două armate au ajuns la 1,8 milioane de oameni, iar până în primăvară vor ajunge la 2 milioane, au prognozat experții CSIS.

Deși Trump a reușit să-l implice pe Putin în negocieri directe cu Ucraina, rezultatul acestor întâlniri este încă departe de a fi concret. În ciuda mai multor runde de dialog la Abu Dhabi și Geneva, problema teritorială cheie rămâne în suspans. Putin continuă să insiste asupra transferului întregului teritoriu al regiunii Donețk sub controlul Rusiei și refuză compromisul privind centrala nucleară de la Zaporojia, pe care SUA au propus să o utilizeze în comun.

Faptul că Putin l-a trimis pe Vladimir Medinsky la ultima rundă de negocieri arată că nu are de gând să facă compromisuri, crede Daniel Szeligowski, șeful departamentului de cercetare pentru Europa de Est al Institutului de Relații Internaționale din Polonia. Medinsky a condus delegația rusă în timpul primelor negocieri cu Kievul în 2022, iar rolul său a fost atunci acela de a împiedica orice discuție serioasă, notează Szeligowski.

