Vladimir Putin controlează cel mai mare arsenal nuclear din lume, care include arme hipersonice de generație nouă și arme nucleare tactice. Rusia are 2.000 de rachete nucleare pregătite de luptă. Ele sunt ținute la sol în lansatoare de rachete, montate pe submarine sau la bordul bombardierelor. Unele dintre ele sunt imposibil de detectat, susțin analiștii militari.

Cele mai multe rachete nucleare ale Rusiei sunt în lansatoare de rachete. Peste 1.100 la număr, sunt proiectilele care pot să ajungă la o distanță imensă, pentru că este vorba despre rachete intercontinentale. Au o rază de peste 10.000 de kilometri, însă ele pot fi, în teorie, detectate de sistemele antirachetă pe care NATO le are la dispoziție, inclusiv scutul de la Deveselu.

Rușii au peste 800 de rachete și în submarinele nucleare. Și ele pot să ajungă la distanțe imense - între 8.000 și 10.000 de kilometri, însă apar pe radarele de ultimă generație ale NATO. Există însă și o excepție. Este vorba despre proiectilele lansate de submarinul Belgorod. Acele drone subacvatice nu sunt ușor de detectat.

Amenințarea nucleară vine și din aer. Sunt peste 500 de rachete aflate la bordul avioanelor ruse, iar cele mai periculoase sunt KH-101. Racheta zboară la altitudini foarte mici și nu poate să fie detectată. În plus, poate să lovească ținte aflate la 2.500 de kilometri distanță.

Pe lângă cele 2.000 de focoase nucleare montate deja pe rachete, Kremlinul mai are în depozite peste 2.500.

Cu acest arsenal, Rusia ocupă locul 1 în lume în domeniul nuclear. Este singurul domeniu militar unde chiar se poate întrece de la egal la egal cu Statele Unite.

În total, Rusia are 5.977 de focoase nucleare, SUA au 5.428, China are 350, Franța are 290, iar Regatul Unit are 225, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.

Armele nucleare tactice, adică dispozitivele nucleare folosite pe câmpul de luptă, au o forță explozivă mult mai mică decât focoasele strategice. Ar putea fi lansate de pe mare, din aer sau de pe uscat, dar eficiența lor este încă subiect de dezbatere printre experții militari.

