Bloggerii militari ruși care susțin războiul au afirmat că trupele din Ucraina rezistă doar „20–35 de minute” pe linia frontului, din cauza atacurilor cu drone și a asalturilor de infanterie de mare intensitate, relatează Kyiv Post.

Afirmațiile, difuzate pe „canalele Z” rusești de pe Telegram, preluate de canalul ucrainean ASTRA și citate de Foreign Policy, evidențiază modul în care atacurile cu drone și tacticile militare ineficiente par să provoace pierderi devastatoare în rândul forțelor armate ruse.

„Speranța medie de viață a unui soldat de asalt rus pe linia frontului este de 20–35 de minute”, se afirma într-o postare care a fost distribuită pe scară largă, adăugându-se că perioada de la poligonul de antrenament până la desfășurarea pe front era acum de „10 zile până la 3 săptămâni”.

„Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”, a scris canalul pro-război Notes of a Veteran, sfătuind bărbații aflați la vârsta de recrutare să-și pregătească un „rucsac de urgență”.

Un alt canal Z, House Among the Laurels, a afirmat că în toată Rusia se distribuiau anunțuri privind mobilizarea în masă, susținând că acest lucru „indică faptul că au fost emise instrucțiunile corespunzătoare”.

Postările descriu, de asemenea, un război transformat de drone, unul dintre autori afirmând că ratele de supraviețuire în luptă s-au prăbușit, iar mulți soldați sunt „răniți sau uciși în spate” înainte de a ajunge pe linia frontului.

Cifrele au fost citate de istoricul Peter Frankopan într-un articol publicat în Foreign Policy, în care acesta a stabilit o legătură între ratele pierderilor și impactul dronelor. Aceste aparate, scria el, au devenit „principalele mașini de ucis din acest război”, adăugând totodată că ele remodelează viitorul luptelor.

Frankopan a citat estimările serviciilor de informații occidentale, potrivit cărora numărul victimelor ruse se ridică la peste 30.000 pe lună, pierderile totale putând depăși un milion de morți sau răniți de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

El a menționat, de asemenea, că au fost semnalate cazuri în care se folosesc stimulente financiare semnificative pentru a atrage recruți, inclusiv prime mari la înrolare și ștergerea datoriilor, pe fondul eforturilor depuse de Moscova pentru a compensa pierderile.

Institutul pentru Studiul Războiului a estimat că o mobilizare suplimentară nu ar modifica în mod semnificativ dinamica câmpului de luptă, cu excepția cazului în care Rusia ar găsi modalități de a contracara atacurile cu drone ucrainene în adâncul zonelor sale din spate, avertizând că multe dintre trupele recent mobilizate „s-ar putea pur și simplu să nu ajungă niciodată pe linia frontului”.

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Editor : A.M.G.