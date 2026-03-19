Live TV

Câți bani a încasat Rusia de pe urma celor două săptămâni de război din Iran: veniturile Moscovei din combustibili fosili

Data publicării:
petrolier rusia india
Foto: Profimedia Images

Veniturile Moscovei din combustibilii fosili au atins 7,7 miliarde de euro în cele două săptămâni de după atacurile comune ale SUA și Israelului care au declanșat războiul din Iran, pe fondul faptului că acțiunile militare actuale au determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol și au determinat SUA să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, relatează Euronews.

Datele arată că veniturile Rusiei din petrol au crescut de la începutul războiului din Iran, întrucât conflictul actual a blocat transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și a determinat o creștere a prețurilor mondiale la energie.

Datele furnizate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) arată că Rusia și-a sporit deja profiturile din petrol și din combustibilii fosili în general, la două săptămâni de la izbucnirea conflictului, care s-a extins și în alte țări din Orientul Mijlociu.

În primele 15 zile ale lunii martie, Moscova a încasat aproximativ 372 de milioane de euro pe zi din exporturile de petrol, cu aproximativ 14% mai mult decât veniturile medii zilnice înregistrate în februarie.

În perioada 1-15 martie, Rusia a încasat 7,7 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili, incluzând petrolul, gazul și cărbunele. Această sumă echivalează cu aproximativ 513 milioane de euro pe zi, în creștere față de cele aproximativ 472 de milioane de euro pe zi înregistrate în februarie.

Prețurile mondiale ale petrolului, inclusiv cele ale țițeiului Brent, au crescut vertiginos de la atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, din 28 februarie. Joi, țițeiul Brent se tranzacționa la peste 119 dolari (103 euro) pe baril, pe fondul continuării atacurilor de ambele părți.

Aceste prețuri se pot traduce prin venituri mai mari pentru marile țări exportatoare de petrol, precum Rusia.

În același timp, Trezoreria SUA a emis săptămâna trecută o derogare de 30 de zile pentru achiziționarea petrolului rusesc aflat deja pe mare — o decizie respinsă de liderii europeni, care susțin că relaxarea sancțiunilor riscă să contribuie la veniturile de război ale Moscovei.

Guvernul SUA a relaxat, de asemenea, temporar sancțiunile, permițând Indiei să achiziționeze petrol și produse petroliere rusești aflate pe mare, la câteva luni după ce a avertizat India să înceteze achiziționarea de petrol rusesc.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că derogarea este temporară, limitată și necesară ca răspuns pentru „promovarea stabilității pe piețele energetice globale și menținerea prețurilor la un nivel scăzut”.

„Această măsură pe termen scurt, cu aplicare restrânsă, se referă doar la petrolul aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor din sectorul energetic din taxele percepute la locul extracției”, a adăugat el într-o postare pe X.

Cu toate acestea, analiștii susțin că prețurile globale mai ridicate ale petrolului și cererea constantă din partea unor cumpărători precum India pot contribui în continuare la creșterea veniturilor Moscovei.

Măsura permite importatorilor de petrol să eludeze sancțiunile stricte ale SUA, în vigoare de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, care i-au împiedicat să facă comerț cu sectoare importante ale economiei ruse.

Datele CREA arată că India și China reprezintă împreună aproximativ trei sferturi din veniturile Rusiei din petrol. India, în special, a achiziționat combustibili fosili ruși în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro în perioada 1-15 martie, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 89 de milioane de euro pe zi, în creștere față de cele 60 de milioane de euro înregistrate în februarie.

Decizia Statelor Unite de a suspenda sancțiunile împotriva Rusiei a creat o diviziune peste Atlantic, întrucât liderii europeni rămân ferm hotărâți să mențină sancțiuni stricte împotriva Rusiei, în ciuda creșterii vertiginoase a prețurilor, care amenință să declanșeze o criză energetică pentru economiile europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au cerut cu toții menținerea sancțiunilor stricte împotriva Moscovei.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a fost singurul lider european care a solicitat Uniunii Europene să suspende sancțiunile privind importurile de energie din Rusia, invocând riscul unei creșteri vertiginoase a prețurilor la energie pe continent.

Conform unui studiu realizat de Transport and Environment, un grup de reflecție care promovează transportul durabil în Europa, șoferii ar putea ajunge să plătească pentru benzină prețuri care nu s-au mai înregistrat din 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a perturbat piețele globale și a determinat creșterea prețurilor.

Începând din 2022, Europa a depus eforturi pentru a renunța treptat la dependența de petrolul, gazul și cărbunele rusești.

Analiza CREA arată că UE încă achiziționează combustibili fosili ruși în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pe zi, în principal gaze livrate prin conducte care sunt scutite de sancțiuni.

Aceasta reprezintă, totuși, o scădere semnificativă față de 2021, când Rusia furniza UE 45% din gazele sale și 27% din petrolul său, potrivit CREA.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu face declaratii
Analiza lui Traian Băsescu despre războiul din Iran: „Aș încerca un stop joc și hai să vedem cum stăm”
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Războiul SUA-Israel împotriva Iranului, prin ochii românilor: câți cred că operațiunea militară este justificată (sondaj)
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Insula Kharg, în vizorul SUA. Iranul atacă puncte energetice strategice din Golful Persic
Nuclear energy
Tranziția de la combustibilii fosili, accelerată brusc de război. Cea mai gravă perturbare a pieţelor energetice din ultimele decenii
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bugetul, în Parlament: Bani mutați de la magistrați pentru ajutoarele...
Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului...
Nicușor Dan la Bruxelles
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles pentru întărirea apărării UE...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Câți bani primește județul Ilfov din taxele bucureștenilor: Guvernul...
Ultimele știri
Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”
Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”
Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Lux și opulență pentru naționala României la Istanbul! „Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele: cât costă...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Apă contaminată cu plumb în școli și instituții publice din România. Medic: ”E greu să-ți dai seama de când a...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit