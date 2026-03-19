Câți bani a încasat Rusia de pe urma celor două săptămâni de război din Iran: veniturile Moscovei din combustibili fosili

Veniturile Moscovei din combustibilii fosili au atins 7,7 miliarde de euro în cele două săptămâni de după atacurile comune ale SUA și Israelului care au declanșat războiul din Iran, pe fondul faptului că acțiunile militare actuale au determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol și au determinat SUA să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, relatează Euronews.

Datele arată că veniturile Rusiei din petrol au crescut de la începutul războiului din Iran, întrucât conflictul actual a blocat transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și a determinat o creștere a prețurilor mondiale la energie.

Datele furnizate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) arată că Rusia și-a sporit deja profiturile din petrol și din combustibilii fosili în general, la două săptămâni de la izbucnirea conflictului, care s-a extins și în alte țări din Orientul Mijlociu.

În primele 15 zile ale lunii martie, Moscova a încasat aproximativ 372 de milioane de euro pe zi din exporturile de petrol, cu aproximativ 14% mai mult decât veniturile medii zilnice înregistrate în februarie.

În perioada 1-15 martie, Rusia a încasat 7,7 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili, incluzând petrolul, gazul și cărbunele. Această sumă echivalează cu aproximativ 513 milioane de euro pe zi, în creștere față de cele aproximativ 472 de milioane de euro pe zi înregistrate în februarie.

Prețurile mondiale ale petrolului, inclusiv cele ale țițeiului Brent, au crescut vertiginos de la atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, din 28 februarie. Joi, țițeiul Brent se tranzacționa la peste 119 dolari (103 euro) pe baril, pe fondul continuării atacurilor de ambele părți.

Aceste prețuri se pot traduce prin venituri mai mari pentru marile țări exportatoare de petrol, precum Rusia.

În același timp, Trezoreria SUA a emis săptămâna trecută o derogare de 30 de zile pentru achiziționarea petrolului rusesc aflat deja pe mare — o decizie respinsă de liderii europeni, care susțin că relaxarea sancțiunilor riscă să contribuie la veniturile de război ale Moscovei.

Guvernul SUA a relaxat, de asemenea, temporar sancțiunile, permițând Indiei să achiziționeze petrol și produse petroliere rusești aflate pe mare, la câteva luni după ce a avertizat India să înceteze achiziționarea de petrol rusesc.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că derogarea este temporară, limitată și necesară ca răspuns pentru „promovarea stabilității pe piețele energetice globale și menținerea prețurilor la un nivel scăzut”.

„Această măsură pe termen scurt, cu aplicare restrânsă, se referă doar la petrolul aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor din sectorul energetic din taxele percepute la locul extracției”, a adăugat el într-o postare pe X.

Cu toate acestea, analiștii susțin că prețurile globale mai ridicate ale petrolului și cererea constantă din partea unor cumpărători precum India pot contribui în continuare la creșterea veniturilor Moscovei.

Măsura permite importatorilor de petrol să eludeze sancțiunile stricte ale SUA, în vigoare de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, care i-au împiedicat să facă comerț cu sectoare importante ale economiei ruse.

Datele CREA arată că India și China reprezintă împreună aproximativ trei sferturi din veniturile Rusiei din petrol. India, în special, a achiziționat combustibili fosili ruși în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro în perioada 1-15 martie, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 89 de milioane de euro pe zi, în creștere față de cele 60 de milioane de euro înregistrate în februarie.

Decizia Statelor Unite de a suspenda sancțiunile împotriva Rusiei a creat o diviziune peste Atlantic, întrucât liderii europeni rămân ferm hotărâți să mențină sancțiuni stricte împotriva Rusiei, în ciuda creșterii vertiginoase a prețurilor, care amenință să declanșeze o criză energetică pentru economiile europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au cerut cu toții menținerea sancțiunilor stricte împotriva Moscovei.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a fost singurul lider european care a solicitat Uniunii Europene să suspende sancțiunile privind importurile de energie din Rusia, invocând riscul unei creșteri vertiginoase a prețurilor la energie pe continent.

Conform unui studiu realizat de Transport and Environment, un grup de reflecție care promovează transportul durabil în Europa, șoferii ar putea ajunge să plătească pentru benzină prețuri care nu s-au mai înregistrat din 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a perturbat piețele globale și a determinat creșterea prețurilor.

Începând din 2022, Europa a depus eforturi pentru a renunța treptat la dependența de petrolul, gazul și cărbunele rusești.

Analiza CREA arată că UE încă achiziționează combustibili fosili ruși în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pe zi, în principal gaze livrate prin conducte care sunt scutite de sancțiuni.

Aceasta reprezintă, totuși, o scădere semnificativă față de 2021, când Rusia furniza UE 45% din gazele sale și 27% din petrolul său, potrivit CREA.

