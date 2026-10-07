Aproape o treime dintre ruși (30%) visează la o viață în pace, liniște și siguranță, pe fondul războiului pe scară largă din Ucraina, care se află deja în al cincilea an. Acest lucru reiese dintr-un sondaj realizat de Centrul Panrus de Studiere a Opiniei Publice (VTsIOM), apropiat de Kremlin, ale cărui rezultate sunt publicate de „Vedomosti”.

De asemenea, unul din cinci respondenți (20%) a declarat că visează la bunăstare materială și împlinire personală: la cumpărarea unei case sau a unui apartament, la călătorii, la un nivel de trai ridicat și la o pensie decentă. Alți 8% dintre cei chestionați au declarat că visează la bunăstarea personală și familială, iar 2% — la prosperitatea Rusiei. Alte vise au fost menționate de 18% dintre ruși, iar 12% nu au putut da un răspuns. În același timp, unul din zece (10%) nu avea niciun vis.

În același timp, aproximativ jumătate dintre ruși (45%) consideră că împlinirea visurilor lor nu depinde de ei, ci de o conjunctură favorabilă a circumstanțelor sau de alte persoane. Un punct de vedere opus este împărtășit de 41% dintre respondenți. Sondajul a arătat că visurile rușilor devin o expresie a nevoii colective de certitudine și previzibilitate, a remarcat Stepan Lvov, președintele consiliului științific al VTsIOM. Potrivit acestuia, în prezent, autoritățile de la diferite niveluri încearcă să îi convingă pe ruși că „ne îndreptăm spre victorie” și că războiul se va termina în curând, dar cetățenii s-ar putea să nu perceapă acest lucru.

Oamenii nu au încetat să viseze și nu au renunțat la obiectivele mari, însă stabilitatea în sine devine acum o valoare, afirmă Andrei Șirokikh, directorul general al companiei de cercetare „Marketinglab”. El a subliniat că în prim-plan iese dorința de a recăpăta sentimentul de normalitate: să trăiască liniștiți, să-și facă planuri, să aibă o locuință proprie, să se simtă în siguranță.

Între timp, Vladimir Putin refuză negocierile cu Ucraina și insistă asupra trecerii întregului Donbas sub controlul Rusiei pentru a pune capăt războiului. Surse ale ziarului „The New York Times” au sugerat că Putin este pregătit să lupte până în toamna anului 2027, când s-ar putea deschide o nouă fereastră pentru negocieri. În același timp, Duma de Stat a declarat anterior că este necesar să se încheie „operațiunea militară specială” până în 2030, pentru a se pregăti pentru o eventuală confruntare cu NATO.

Concomitent, autoritățile ruse au majorat bugetul militar pentru 2027 — 35% din totalul cheltuielilor vor fi alocate armatei și achizițiilor de armament. Aceasta este o sumă mai mare decât cea cheltuită de Uniunea Sovietică în ultimii ani înainte de destrămare. În total, pentru război se vor cheltui 17,147 trilioane de ruble, adică cu o treime mai mult decât în anul curent.

Editor : A.R.