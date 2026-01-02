Live TV

Câți soldați a pierdut Putin de la începutul invaziei. Anunțul Statului Major al Ucrainei

Data publicării:
soldati-rusi-in uniforma
Soldați ruși în uniformă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia a pierdut aproximativ 1.209.880 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major al Ucrainei.

Numărul include 910 victime suferite de forţele ruse în ziua precedentă, a declarat Statul Major.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.494 de tancuri, 23.851 de vehicule blindate de luptă, 72.587 de vehicule şi rezervoare de combustibil, 35.720 de sisteme de artilerie, 1.589 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.267 de sisteme de apărare aeriană, 434 de avioane, 347 de elicoptere, 99.043 drone, 4.137 rachete de croazieră, 28 nave şi bărci şi două submarine.

Editor : A.R.

