Câți soldați ruși au fost uciși sau răniți în septembrie, conform Ucrainei: „Această cifră lunară a stabilit un record absolut”

Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au raportat pierderi record în rândul trupelor ruse pentru luna septembrie 2026, precizând că 46.230 de militari ruși au fost uciși sau răniți în cursul lunii, relatează Kyiv Post.

„Această cifră lunară a stabilit un record absolut pentru anul 2026, depășind valorile maxime anterioare înregistrate în timpul campaniei de vară”, a anunțat Statul Major General al Ucrainei pe Telegram.

Pierderile în rândul trupelor ruse, raportate de Ucraina, au crescut constant pe parcursul unei mari părți a anului 2026:

Ianuarie – 31.710

Februarie – 26.090

Martie – 31.960

Aprilie – 32.980

Mai – 33.760

Iunie – 39.290

Iulie – 42.860

August – 42.020

Septembrie – 46.230

Forțele de Apărare ale Ucrainei au raportat 326.900 de pierderi de personal rusești în primele nouă luni ale anului 2026. Statul Major General a precizat că cifra din septembrie a fost cu 14.520 mai mare decât cea din ianuarie, ceea ce reprezintă o creștere de 45,8%.

Statul Major General a atribuit creșterea pierderilor incapacității comandamentului rus de a-și atinge obiectivele pe câmpul de luptă și eficacității tot mai mari a atacurilor cu foc ale forțelor ucrainene.

„Fiecare încercare de a exercita presiune asupra pozițiilor noastre are ca rezultat pierderi disproporționate în rândul inamicului – atât răniți, cât și morți”, a declarat Statul Major General.

Între timp, Rusia intenționează să înroleze aproximativ 120.000 de recruți în serviciul militar în această toamnă, a declarat generalul-colonel Evgheni Burdinski, șeful Direcției de mobilizare din cadrul Statului Major General al Rusiei.

Burdinski a adăugat că recruții vor începe să se deplaseze de la punctele de adunare către unitățile la care au fost repartizați începând cu 10 octombrie. El a afirmat că aceștia nu vor fi trimiși în teritoriile ucrainene ocupate și nici nu vor participa la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Peste 140.000 de persoane au fost recrutate pentru serviciul militar obligatoriu între aprilie și iulie 2026, a declarat Burdinski.

Din 2026, Rusia funcționează în cadrul unui sistem de recrutare pe tot parcursul anului, recruții fiind înrolați pe tot parcursul anului și trimiși la unitățile de serviciu în cadrul campaniilor de primăvară și toamnă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia intensifică recrutarea militară și își extinde eforturile de a atrage combatanți străini în forțele sale armate, pe fondul eforturilor Moscovei de a compensa pierderile grele suferite pe câmpul de luptă.

Într-un discurs ținut în seara zilei de 28 septembrie, liderul de la Kiev a afirmat că autoritățile ruse au demarat o nouă campanie de recrutare și urmăresc să crească numărul străinilor care servesc în armata rusă.

El a adăugat că, în prezent, peste 8.000 de soldați nord-coreeni se află în Rusia pentru a sprijini operațiunile împotriva Ucrainei, în timp ce alți 10.000 sunt instruiți în vederea desfășurării.

„Rusia finanțează toate acestea prin diverse mijloace ilicite, iar în schimbul acestui ajutor, al asistenței tehnice oferite de Rusia pe teritoriul Coreei de Nord, a fost înființată o linie de producție pentru drone de atac de tip Shahed”, a declarat Zelenski.

Declarațiile sale au venit în urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a majora efectivele forțelor armate ruse cu 15.500 de persoane, aducând efectivul total autorizat la 2.441.630, dintre care 1.550.500 de militari. Ordinul a marcat a patra majorare a efectivelor militare ruse autorizată de Putin în 2026.

Decretul nu a menționat o nouă mobilizare a rezerviștilor. Putin a negat în repetate rânduri că Rusia ar pregăti o astfel de mobilizare, calificând la începutul lunii septembrie informațiile privind o mobilizare planificată drept „o prostie totală”.

Între timp, forțele ruse continuă să sufere pierderi grele în Ucraina. Cercetătorul Ragnar Gudmundsson a estimat că forțele ruse au pierdut 2.090 de soldați pe 28 septembrie și 1.960 pe 17 septembrie – printre cele mai mari pierderi zilnice înregistrate pe durata războiului.

Gudmundsson estimează că Rusia a înregistrat peste 405.000 de morți în luptă începând din februarie 2022, iar numărul total al victimelor ruse ar putea depăși 1,6 milioane până la jumătatea lunii noiembrie.

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Editor : A.M.G.