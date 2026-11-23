La sfârșitul lunii octombrie 2024, Alexei Bolgov, un sergent care păzea un cartier general militar din regiunea ocupată Donețk, i-a spus soției sale, Natalia, la telefon: „E îngrozitor ce se întâmplă aici. O să-ți povestesc când mă întorc”. Nu a mai ajuns acasă. Cinci săptămâni mai târziu, la scurt timp după ce împlinise 29 de ani, Bolgov s-a îndepărtat aproximativ 300 de metri de postul de comandă al unității sale, situat în apropierea satului Stepove, s-a ascuns în pădure și s-a împușcat, potrivit unei relatări scrise a comandantului său, la care a avut acces The Guardian.

„În ziua în care a murit, Bolgov era într-o stare de retragere”, a scris comandantul său.

Bolgov este unul dintre cei peste 1.000 de soldați ruși înregistrați ca fiind morți prin sinucidere de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit datelor confidențiale ale agenției statale ruse de statistică, Rosstat, analizate de The Guardian.

Decesele a încă 885 de soldați din Ucraina sau din apropierea acesteia au fost înregistrate ca leziuni provocate de arme de foc cu „intenție nedeterminată”, o clasificare care, potrivit experților, poate ascunde cazuri de sinucidere și care a fost utilizată în mai multe cazuri identificate în mod independent de The Guardian ca fiind sinucideri.

În total, numărul sinuciderilor se ridică la aproximativ un regiment rusesc de morți.

„Nu este surprinzător”

Datele, despre care analiștii afirmă că, aproape cu certitudine, subestimează numărul real al sinuciderilor, oferă o imagine rară și necunoscută până acum asupra presiunii la care sunt supuse forțele armate ruse, la aproape cinci ani de la începutul unui război în care pierderile grele și disciplina aspră au subminat moralul trupelor.

Sinuciderile în rândul soldaților sunt o caracteristică a majorității războaielor. O anchetă realizată de New York Times a relevat că, în 2023, cel puțin 158 de soldați ai armatei americane aflați în serviciu activ s-au sinucis.

Însă, potrivit analiștilor militari, în armata rusă problema este agravată de presiunea intensă exercitată de camarazi și comandanți, precum și de teama de a fi trimiși în misiuni de luptă extrem de periculoase. Contractele care, în practică, nu le lasă soldaților nicio cale de ieșire din război sporesc sentimentul de disperare.

„Este evident că armata rusă recurge la numeroase forme de constrângere pentru a-i obliga pe oameni să meargă înainte. În unele cazuri, îi maltratează, îi torturează și recurg la diverse forme de abuz fizic”, a declarat Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă. „Așadar, nu este surprinzător că unii dintre ei se sinucid”, a adăugat el.

Cifrele provin dintr-o bază de date care conține peste 11 milioane de certificate de deces, obținute de grupul de hackeri Cyber Partisans, afiliat opoziției din Belarus, și de colectivul ucrainean de hackeri Silent Crow.

Kremlinul nu publică date privind sinuciderile din rândul militarilor și tratează cifrele privind victimele ca pe un secret de stat.

Dintre cele 1.087 de sinucideri ale personalului militar identificate de The Guardian, cel puțin 614 au avut loc în zonele ocupate din Ucraina sau în regiunile rusești învecinate cu aceasta, în special în Belgorod și Breansk. În alte 113 cazuri, locul decesului nu a fost specificat.

Peste jumătate dintre cazurile de sinucidere au implicat arme de foc – în special cele petrecute în apropierea liniilor frontului. Decesele au avut loc în tabere militare, poziții de luptă, poligoane de antrenament și locuințe private.

Dintre sinuciderile care au avut loc în zona de război, 43 au fost comise de tineri soldați în vârstă de 18 sau 19 ani.

Cifrele includ, de asemenea, 108 bărbați cu vârsta sub 25 de ani care s-au sinucis în alte părți ale Rusiei, departe de front. Este probabil ca unii dintre ei să fi fost recruți, care nu sunt trimiși oficial să lupte în Ucraina, dar care au fost adesea constrânși să semneze contracte care permit trimiterea lor pe front.

Numărul sinuciderilor înregistrate în rândul militarilor a crescut pe măsură ce războiul a avansat, de la peste 50 în 2022 la peste 200 în 2024, atingând un maxim de 365 în 2025 – reflectând numărul total de victime din Rusia. În 2026 – în ciuda faptului că înregistrările sunt incomplete și rămân în urma realității de pe câmpul de luptă – baza de date înregistrează deja aproape 300 de sinucideri, al doilea cel mai mare total înregistrat până acum în orice an al războiului.

„O estimare modestă”

Activiștii și avocații care lucrează cu dezertorii ruși consideră că numărul real este mai mare.

„Aș spune că este o estimare modestă”, a declarat Ivan Chuvilyaev, purtător de cuvânt al Idite Lesom, un grup care ajută soldații ruși să dezerteze. „Evident, numărul este mult mai mare”.

El a descris linia frontului ca fiind „o cutie de conserve” din care se scurg foarte puține informații. „Orice statistică a Rosstat, la fel ca orice statistică legată de război, reprezintă doar rapoarte transmise mai sus în ierarhie”.

„Un om poate să se sinucidă, iar pe hârtie este considerat un erou. Părinților lui li s-ar putea chiar trimite vreo medalie”, a spus Chuvilyaev.

El a adăugat că oficialii nu erau prea interesați de o numărătoare exactă, întrucât cifrele urmau să fie analizate cu atenție la nivelurile superioare ale lanțului de comandă.

Chuvilyaev și Lee au sugerat, de asemenea, că majoritatea cazurilor în care soldații ruși și-au luat viața pe câmpul de luptă, adesea după ce au fost răniți sau în momentul în care se apropia o dronă ucraineană, ar fi probabil înregistrate ca decese în luptă, și nu ca sinucideri. Astfel de incidente au fost documentate în numeroase înregistrări video sumbre de pe front.

Lacunele sunt vizibile în datele furnizate de Rosstat.

Sergei Savenok, un locotenent-colonel în vârstă de 62 de ani din regiunea Irkuțk, s-a înrolat voluntar în septembrie 2022. Înainte de a pleca pe front, el apare într-un clip video urcând pe scena centrului comunitar local pentru a se adresa bărbaților care plecau alături de el. „Și eu sunt din Donbas. Hai să-i zdrobim naibii, băieți! Asta e tot!”, a strigat el, în aplauzele celor prezenți.

A fost găsit mort, împușcat, în regiunea Luhansk ocupată, în iulie 2023. Soția sa, Yelena, a fost informată de către autorități că moartea lui a fost o sinucidere, însă numele său nu figurează printre cazurile de sinucidere din registrele Rosstat.

Un certificat care corespunde datei sale de naștere menționează, însă, un deces cauzat de leziuni rezultate în urma descărcării unei arme de foc de mână, cu intenție nedeterminată.

The Guardian a reușit să identifice 1.038 de decese legate de conflictul militar, cu cauze similare – dintre care 885 au avut loc în Ucraina sau într-o regiune de graniță a Rusiei.

Nici Alexander Lazor, un soldat în vârstă de 21 de ani care a murit în apropierea satului Solodke din regiunea Donețk în vara anului 2022, nu figurează în registre printre cazurile de sinucidere. Familiei sale i s-a spus că a fost ucis în luptă, iar în datele Rosstat figurează că a decedat din cauza „rănilor de război provocate de arme de foc”.

Însă doi soldați care au luptat alături de Lazor au declarat pentru sursa citată că membrii unității lor fuseseră informați că acesta își luase viața.

„Întregii noastre unități i s-a spus că s-a sinucis. Poate că au decis să mușamalizeze totul, ca să nu ne facă de rușine unitatea”, a spus unul dintre soldați, care a vorbit sub condiția anonimatului, speculând asupra motivului pentru care moartea camaradului său nu fusese înregistrată oficial ca sinucidere.

Sinuciderile sunt doar unul dintre semnele care indică faptul că armata se află sub presiune.

Până la sfârșitul lunii mai 2025, instanțele militare ruse primiseră dosare împotriva a 20.662 de bărbați acuzați de refuzul de a-și îndeplini serviciul militar, majoritatea fiind acuzați de absență nemotivată, potrivit publicației independente Mediazona. IStories a verificat aceste date și a constatat că cel puțin 49.000 de militari din forțele armate ruse fuseseră declarați dezertori sau absenți nemotivați.

Gândurile de sinucidere erau frecvente în rândul soldaților pe care Idite Lesom i-a ajutat să dezerteze, a afirmat Chuvilyaev.

„Desigur că apar”, a spus el. „Este următoarea etapă, după ce omul își dă seama unde a ajuns”.

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Editor : A.M.G.