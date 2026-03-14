Live TV

Ce condamnări au primit cinci militari ucraineni, participanți la ofensiva din Kursk, după ce au căzut prizonieri în Rusia

Data publicării:
Dacă au noroc prizonierii de război ucraineni sunt returnați în cadrul unui schimb. Foto: Profimedia
Din articol
Un tribunal rus a condamnat cinci prizonieri de război ucraineni capturați în timpul incursiunii Ucrainei în regiunea Kursk, pronunțând pedepse cuprinse între 15 și 18 ani, a anunțat Comitetul de anchetă al Rusiei pe 13 martie.

Hotărârile reprezintă cele mai recente din seria de procese în curs împotriva militarilor ucraineni capturați de ruși în urma operațiunii transfrontaliere a Kievului din august 2024.

Ucraina a avansat până la 1.300 de kilometri pătrați (500 de mile pătrate) în teritoriul rus în primele luni ale ofensivei, cu scopul de a distrage forțele ruse din estul Ucrainei.

Ulterior, Rusia a lansat o contraofensivă în regiune, întărită de aproximativ 12.000 de soldați nord-coreeni, reușind în cele din urmă să alunge forțele ucrainene din zonele capturate.

Operațiunea de la Kursk a fost inițial lăudată pentru amploarea și efectul de surpriză, dar analiștii rămân împărțiți în privința impactului său strategic pe termen lung.

Criticii spun că incursiunea nu a reușit să încetinească semnificativ avansul rus în regiunea Donețk și a devenit o bătălie care a consumat multe resurse, în timp ce oficialii ucraineni continuă să sublinieze pierderile ruse ca dovadă a eficacității operațiunii.

Potrivit autorităților ruse, soldatul ucrainean Oleksandr Harbuz, în vârstă de 53 de ani, din Brigada 129 de Apărare Teritorială, a primit o pedeapsă de 18 ani după ce a fost acuzat că a plantat mine terestre în districtul Sudzha. El a fost capturat în apropierea satului Gornal pe 23 iulie 2025.

Volodymir Koshmel din Batalionul 25 de asalt a fost condamnat la 17 ani. Procurorii ruși au susținut că acesta a efectuat misiuni de recunoaștere și a participat la o „blocadă” a satului Guevo între decembrie 2024 și ianuarie 2025. El a fost luat prizonier pe 24 ianuarie 2025.

Serhii Mekhonoshin, un pușcaș din Brigada 17 Mecanizată, și Mykola Cheban din Batalionul 255 de Asalt au primit fiecare pedepse de 16 ani pentru că ar fi pătruns în districtul Glushkovsky.

Cheban a fost capturat pe 9 iunie 2025, în timp ce Mekhonoshyn a fost reținut pe 25 septembrie 2025, în apropierea satului Novy Put, au declarat oficialii ruși.

Oleksandr Sichuhov, în vârstă de 47 de ani, din Regimentul 33 de asalt, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi participat la ceea ce Rusia numește o „blocadă” a satului Tetkino pe 19 aprilie 2025.

Kyiv Independent nu a putut verifica afirmațiile făcute de autoritățile ruse.

Moscova a desfășurat multiple procese împotriva prizonierilor de război ucraineni în timpul războiului, procese pe care Kievul și observatorii internaționali le-au descris ca fiind motivate politic și lipsite de un proces echitabil. Autoritățile ruse încalcă în mod sistematic legislația internațională privind drepturile omului, supunând prizonierii de război ucraineni la condiții inumane și tortură brutală în timpul captivității lor.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
3
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
uss gerald r ford în marea mediterană
4
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
Digi Sport
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrolierul Maran Homer
Un petrolier grec, cu un marinar român la bord, a fost lovit în Marea Neagră. Care este starea echipajului
vladimir putin si donald trump
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Belgrade
Serbia a devenit principala bază a serviciilor de informații ruse pentru desfășurarea de activități de sabotaj în Europa (Le Monde)
profimedia-1082602054
Zelenski avertizează că relaxarea sancţiunilor asupra petrolului rusesc ar putea aduce Rusiei 10 miliarde de dolari. Ce spune Macron
Recomandările redacţiei
Donald Trump
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar...
daniel baluta 1
Băluță, atac frontal la Bolojan: „Frânează dezvoltarea României. Și-a...
pistoale confiscate de politia de frontiera
Captură de proporții la Calafat. Peste 100 de pistoale, încărcătoare...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15: SUA au bombardat insula Kharg...
Ultimele știri
Un tânăr de 17 ani, din Craiova, a fost arestat, după ce și-a băutut fosta iubită. Care a fost motivul
Vitezomanii de pe autostrăzi, în vizorul polițiștilor. 135 de șoferi au rămas fără permis într-o săptămână
Criza din Orientul Mijlociu grăbește statele să ia măsuri energetice. Cipru vrea să exporte gaze naturale din 2028
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
Digi FM
Dan Negru reacționează dur la scumpirea benzinei: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" se mărită! Cum arată acum, la 20 de ani de la poza care a făcut înconjurul...
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
Nu numai femeile suferă de cancer la sân. Un bărbat, tatăl a trei copii, diagnosticat de ziua lui: "Ultimul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică