Un tribunal rus a condamnat cinci prizonieri de război ucraineni capturați în timpul incursiunii Ucrainei în regiunea Kursk, pronunțând pedepse cuprinse între 15 și 18 ani, a anunțat Comitetul de anchetă al Rusiei pe 13 martie.

Hotărârile reprezintă cele mai recente din seria de procese în curs împotriva militarilor ucraineni capturați de ruși în urma operațiunii transfrontaliere a Kievului din august 2024.

Ucraina a avansat până la 1.300 de kilometri pătrați (500 de mile pătrate) în teritoriul rus în primele luni ale ofensivei, cu scopul de a distrage forțele ruse din estul Ucrainei.

Ulterior, Rusia a lansat o contraofensivă în regiune, întărită de aproximativ 12.000 de soldați nord-coreeni, reușind în cele din urmă să alunge forțele ucrainene din zonele capturate.

Operațiunea de la Kursk a fost inițial lăudată pentru amploarea și efectul de surpriză, dar analiștii rămân împărțiți în privința impactului său strategic pe termen lung.

Criticii spun că incursiunea nu a reușit să încetinească semnificativ avansul rus în regiunea Donețk și a devenit o bătălie care a consumat multe resurse, în timp ce oficialii ucraineni continuă să sublinieze pierderile ruse ca dovadă a eficacității operațiunii.

18 ani pt că a „plantat” mine

Potrivit autorităților ruse, soldatul ucrainean Oleksandr Harbuz, în vârstă de 53 de ani, din Brigada 129 de Apărare Teritorială, a primit o pedeapsă de 18 ani după ce a fost acuzat că a plantat mine terestre în districtul Sudzha. El a fost capturat în apropierea satului Gornal pe 23 iulie 2025.

Volodymir Koshmel din Batalionul 25 de asalt a fost condamnat la 17 ani. Procurorii ruși au susținut că acesta a efectuat misiuni de recunoaștere și a participat la o „blocadă” a satului Guevo între decembrie 2024 și ianuarie 2025. El a fost luat prizonier pe 24 ianuarie 2025.

Serhii Mekhonoshin, un pușcaș din Brigada 17 Mecanizată, și Mykola Cheban din Batalionul 255 de Asalt au primit fiecare pedepse de 16 ani pentru că ar fi pătruns în districtul Glushkovsky.

Cheban a fost capturat pe 9 iunie 2025, în timp ce Mekhonoshyn a fost reținut pe 25 septembrie 2025, în apropierea satului Novy Put, au declarat oficialii ruși.

Oleksandr Sichuhov, în vârstă de 47 de ani, din Regimentul 33 de asalt, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi participat la ceea ce Rusia numește o „blocadă” a satului Tetkino pe 19 aprilie 2025.

Kyiv Independent nu a putut verifica afirmațiile făcute de autoritățile ruse.

Moscova a desfășurat multiple procese împotriva prizonierilor de război ucraineni în timpul războiului, procese pe care Kievul și observatorii internaționali le-au descris ca fiind motivate politic și lipsite de un proces echitabil. Autoritățile ruse încalcă în mod sistematic legislația internațională privind drepturile omului, supunând prizonierii de război ucraineni la condiții inumane și tortură brutală în timpul captivității lor.

