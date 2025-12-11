Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Ialta din 1945 (wsj)

Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia din Rusia şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit ziarului american, aceste planuri au fost detaliate în anexe ale planului de pace transmise europenilor în ultimele săptămâni.

Una dintre anexe conţine un plan care prevede să li se permită unor societăţi financiare americane şi altor întreprinderi să exploateze activele suverane ruse blocate, în valoare de peste 200 de miliarde de dolari, în proiecte în Ucraina.

Este vorba despre un nou centru de date major, alimentat de Centrala Nucleară Zaporojie, controlată în prezent de către forţe ruseşti, potrivit WSJ.

Întreprinderi americane urmează să investească în sectoare strategice ruseşti, ca de exemplu extracţia de metale rare şi foraje petroliere în Arctica, potrivit ziarului.

Fluxurile energetice ruseşti către Europa de Vest şi restul lumii urmează să fie restabilite, scrie el.

Un oficial european compară sub protecţia anonimatului, scrie WSJ, aceste acorduri energetice propuse între Statele Unite ale lui Donald Trump şi Rusia lui Vladimir Putin cu o versiune economică a Conferinţei de la Ialta din 1945.

La această reuniune, învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial - fosta Uniunea Sovietică (URSS), Statele Unite şi Marea Britanie - şi-au repartizat ”sfere de influenţă” în Europa.

Editor : A.R.