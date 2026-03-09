Live TV

Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după războiul din Iran. Anunțul guvernului SUA

Data publicării:
rusia iran
Steagurile Rusiei și Iranului. Foto: Getty Images

SUA nu intenționează să renunțe la politica de sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda unor relaxări izolate din cauza problemelor cu resursele energetice pe fondul războiului din Iran, a declarat șeful Departamentului Energiei al SUA, Chris Wright, la Fox News.

El a comentat astfel decizia de a acorda Indiei o licență de 30 de zile pentru achiziționarea de petrol rusesc. „Este doar o măsură pragmatică, care va fi pe termen scurt. Nu există nicio schimbare de politică față de Rusia”, a subliniat Wright. Potrivit lui, SUA au revizuit temporar restricțiile pentru a „calma temerile legate de penuria de petrol” și a reduce prețurile. Wright a spus aproximativ același lucru în emisiunea ABC News. El a prevăzut, de asemenea, o redresare rapidă a navigației în strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar trebui să îmbunătățească situația pe piață.

La începutul lunii, Ministerul Finanțelor al SUA a acordat Indiei o licență pentru achiziționarea de petrol rusesc încărcat în tancuri până la 5 martie. Operațiunile sunt permise până la 4 aprilie. Șeful departamentului, Scott Bessent, a afirmat că această măsură „nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”, deoarece este vorba de tranzacții cu materii prime care se află deja pe mare. În același timp, Washingtonul se așteaptă ca New Delhi să se reorienteze către achiziții din SUA, a adăugat ministrul. Pe 7 martie, Bessent a declarat că americanii ar putea slăbi și mai mult restricțiile privind livrările de petrol rusesc, pentru a crește oferta pe piața mondială pe fondul creșterii bruște a prețurilor. Potrivit ministrului, în prezent, pe tancurile din mare se află „sute de milioane” de barili supuși sancțiunilor. Pe 9 martie, prețul petrolului Brent a atins aproape 120 de dolari în timpul tranzacțiilor.

Bloomberg a raportat pe 6 martie că rafinăriile indiene au achiziționat deja aproximativ 10 milioane de barili de petrol rusesc, care pluteau în mare. În 2025, New Delhi a cumpărat în medie 1,7 milioane de barili pe zi de la Moscova. India a crescut brusc importurile de petrol din Rusia după invazia acesteia în Ucraina în 2022. La sfârșitul anului 2025, Trump a cerut republicii să renunțe la aceste achiziții, deoarece ele ajută Kremlinul să finanțeze războiul, și a introdus taxe de 25% împotriva Indiei. Când India a început să reducă importurile din Rusia, tarifele au fost eliminate.

În octombrie, SUA au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil. Ministerul Finanțelor a explicat restricțiile prin „lipsa unui interes serios din partea Rusiei” în încheierea războiului împotriva Ucrainei.

