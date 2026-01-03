Live TV

Analiză Ce se schimbă în Rusia în 2026. Recrutare militară pe tot parcursul anului, impozite mai mari și supraveghere AI

Recruți ruși
Tineri recruți, Moscova. Foto: Profimedia
Sistemul de recrutare din Rusia devine permanent Prețurile minime pentru băuturile alcoolice tari cresc din nou TVA crește la 22% Declarațiile anuale de avere ale funcționarilor publici au fost eliminate Salariul minim lunar crește la aproape 340 de dolari Impozitul pe venit pentru „agenții străini” crește mult peste normă Moscova începe să utilizeze AI pentru detectarea automată a infracțiunilor Banca Centrală a Rusiei dublează lista semnalelor de alarmă pentru tranzacții frauduloase Creșterea tarifelor la utilități - prima dintre cele două majorări din acest an FSB își recuperează propriile centre de detenție preventivă

Autoritățile ruse pregătesc schimbări majore începând cu 2026, scriu jurnaliștii Meduza. Recrutarea militară ar urma să aibă loc pe tot parcursul anului, impozitele să crească, costurile utilităților se vor majora, iar supravegherea populației va fi extinsă prin sisteme de inteligență artificială, anunță reprezentanții publicației rusești independente.

Sistemul de recrutare din Rusia devine permanent

La sfârșitul anului 2025, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care birourile de recrutare din Rusia vor funcționa pe tot parcursul anului, și nu doar în timpul campaniilor tradiționale de recrutare din primăvară și toamnă. În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, armata intenționează să recruteze 261.000 de bărbați pentru serviciul militar obligatoriu.

Evitarea recrutării va deveni și mai dificilă odată ce un nou sistem digital de impunere automată a restricțiilor asupra recruților care ignoră somațiile militare va deveni pe deplin operațional.

Prețurile minime pentru băuturile alcoolice tari cresc din nou

Începând cu 1 ianuarie 2026, vodca nu mai poate fi vândută la un preț mai mic de 409 ruble (5,11 dolari) pentru o sticlă de jumătate de litru — o creștere de 50 de ruble (0,62 dolari). Prețul minim pentru o sticlă de jumătate de litru de coniac a crescut la 605 ruble (7,56 dolari, cu 133 ruble sau 1,66 dolari mai mult), în timp ce prețul minim pentru coniac este acum de 755 ruble (9,43 dolari, cu 104 ruble sau 1,30 dolari mai mult).

Ordinul Ministerului Finanțelor care stabilește aceste prețuri minime pentru alcool este în vigoare până la 31 decembrie 2031. În practică, însă, acesta este revizuit anual — iar prețul minim de vânzare cu amănuntul pentru vodcă a crescut constant în fiecare an începând din 2015, arată Meduza.

TVA crește la 22%

Începând cu 1 ianuarie 2026, taxa pe valoarea adăugată din Rusia a crescut de la 20% la 22%. Rata redusă de 10% pentru bunurile esențiale din punct de vedere social rămâne neschimbată.

Rata mai mare se aplică acum tuturor bunurilor, lucrărilor, serviciilor și drepturilor de proprietate livrate, prestate sau transferate începând cu 1 ianuarie.

Alte modificări fiscale semnificative — și nedorite — includ un prag de venit mai mic pentru plata TVA în cadrul sistemului fiscal simplificat și pentru utilizarea sistemului fiscal de brevetare. Ambele sunt utilizate pe scară largă de întreprinderile mici, care vor trebui acum să cedeze o parte mai mare din veniturile lor statului.

Declarațiile anuale de avere ale funcționarilor publici au fost eliminate

Anul acesta, funcționarii publici ruși nu vor mai depune declarații anuale de venituri la organismele de supraveghere. În viitor, aceștia vor fi obligați să depună declarații numai în cazuri strict definite: înainte de numirea sau transferul într-o nouă funcție, înainte de includerea în rezerva federală de personal și în cazul cheltuielilor majore.

La sfârșitul anului 2022, Putin a permis funcționarilor publici — inclusiv lui însuși — să nu mai publice declarațiile online și să nu le mai transmită mass-media pe durata războiului total împotriva Ucrainei. Ceea ce inițial a fost prezentat ca o măsură temporară a devenit acum permanentă: divulgarea publică a declarațiilor funcționarilor publici a fost eliminată complet.

Salariul minim lunar crește la aproape 340 de dolari

De la 1 ianuarie, salariul minim federal lunar a crescut cu 4.653 ruble (58,13 dolari) până la 27.093 ruble (338,45 dolari), cu condiția ca angajatul să lucreze o lună standard completă.

Această cifră stabilește pragul minim la nivel național. Regiunile pot stabili un salariu minim mai mare; în cazul în care nu există o rată regională, se aplică salariul minim federal.

Impozitul pe venit pentru „agenții străini” crește mult peste normă

Autoritățile au introdus o cotă fixă de 30% a impozitului pe venit pentru persoanele fizice desemnate ca „agenți străini”, indiferent dacă sunt rezidenți fiscali în Rusia. Aceeași cotă se aplică deja nerezidenților. În schimb, majoritatea rușilor plătesc impozit pe venit la cote cuprinse între 13 și 22%, în funcție de veniturile lor.

În plus, persoanele etichetate drept „agenți străini” au fost private de deducerile fiscale și de dreptul de a solicita scutiri fiscale.

Moscova începe să utilizeze AI pentru detectarea automată a infracțiunilor

O nouă lege federală care autorizează „experimentul”, împreună cu modificările aduse Codului administrativ al Rusiei, permite acum orașului Moscova să utilizeze inteligența artificială pentru identificarea automată a contravențiilor. Sistemul se va baza pe rețeaua de supraveghere video a orașului, precum și pe camerele montate pe vehicule și drone.

Monitorizarea bazată pe AI va acoperi:

  • protecția siturilor de patrimoniu cultural;
  • supravegherea construcțiilor regionale;
  • monitorizarea mediului;
  • supravegherea zonelor naturale protejate;
  • supravegherea infrastructurii de transport și rutieră;
  • monitorizarea protecției și utilizării solurilor urbane;
  • aplicarea normelor care reglementează protecția spațiilor verzi.

Programul pilot va dura trei ani.

Banca Centrală a Rusiei dublează lista semnalelor de alarmă pentru tranzacții frauduloase

Banca Centrală a extins lista indicatorilor utilizați pentru identificarea transferurilor de bani potențial frauduloase efectuate fără consimțământul voluntar al clientului — de la șase la 12.

Noile semnale de alarmă includ:

  • transferuri care depășesc 200.000 de ruble (aproximativ 2.500 de dolari) între conturile proprii ale unui client prin intermediul sistemului de plăți rapide, urmate în termen de 24 de ore de o încercare de a trimite bani unei alte persoane căreia clientul nu i-a transferat fonduri în ultimele șase luni;
  • utilizarea unui nou furnizor de servicii de Internet;
  • schimbarea cartelei SIM

Dacă se detectează oricare dintre acești indicatori, băncile vor fi obligate să înghețe transferul timp de 48 de ore, să informeze clientul despre motiv și să îi ceară să confirme tranzacția. Clienții pot insista să continue transferul, dar dacă fondurile ajung în cele din urmă la escroci, banca nu va rambursa pierderea.

Creșterea tarifelor la utilități - prima dintre cele două majorări din acest an

În 2026, tarifele la utilități pentru gospodării din Rusia vor fi majorate de două ori: la 1 ianuarie și din nou la 1 octombrie. Prima majorare, care va intra în vigoare la începutul anului, este în medie de 1,7% la nivel național și este legată de creșterea taxei pe valoarea adăugată de la 20% la 22%.

O a doua creștere, mai substanțială, este programată pentru luna octombrie. Rata exactă va varia în funcție de regiune, de la 8% până la 19,7%.

FSB își recuperează propriile centre de detenție preventivă

Timp de câteva decenii, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) nu a dispus de propriile centre de detenție preventivă, ca urmare a obligațiilor asumate de Rusia în cadrul Consiliului Europei de a respecta standardele în materie de drepturile omului. Aceste constrângeri au dispărut acum. Rusia a părăsit Consiliul Europei în 2022, iar de la 1 ianuarie, serviciul de securitate dispune din nou de propriile închisori.

Apărătorii drepturilor omului avertizează că această măsură ar putea agrava condițiile pentru inculpații aflați în custodia FSB.

3.000 de copii și părinții lor, evacuați din regiunile ucrainene Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde armata rusă înregistrează progrese

