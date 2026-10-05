Ce se știe despre ciuma din Rusia: Casa Albă comentează, Moscova tace mormântal despre situație, iar presa șterge ce a publicat

Casa Albă urmărește știrile privind un presupus caz de ciumă și măsurile de carantină asociate din Rusia. Acest lucru a fost comunicat publicației Axios de către un reprezentant al administrației Trump.

Potrivit declarației oficialului, administrația Trump „este la curent cu situația, monitorizează focarul și evaluează posibilele opțiuni de acțiune”.

După decesul Daria Șipilova, angajată a Institutului de Cercetare Științifică pentru Combaterea Ciumii din regiunea Irkutsk, autoritățile au instituit carantina în mai multe unități medicale din regiune și au plasat sub supraveghere medicală aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu Șipilova.

Cu toate acestea, faptul că ar fi fost infectată cu ciuma nu a fost confirmat oficial, iar autoritățile ruse nu au făcut aproape niciun comentariu cu privire la acest incident.

În același timp, după cum scrie publicația „Oamenii de la Baikal”, guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a menționat decesul lui Shipilova abia a doua oară în cadrul prezentării principalelor evenimente regionale ale săptămânii: după informațiile privind atacurile urșilor și vaccinurile antigripale. El s-a referit la datele furnizate de Rospotrebnadzor, care declarase anterior că Shipilova a decedat din cauza unei „pneumonii de etiologie necunoscută”.

În același timp, după cum scrie Astra, mass-media oficială și autoritățile șterg știrile despre ciumă. Potrivit canalului, postarea autorităților din Baikalsk, în care se cerea să nu se viziteze orașul Shelekhov, a rămas online aproximativ două ore. Iar canalul Telegram al postului pro-Kremlin REN TV a șters toate cele cinci articole dedicate răspândirii ciumei.

Ciuma în Rusia – ce se știe despre incident

Pe 2 octombrie, autoritățile au anunțat decesul Daria Șipilova, în vârstă de 27 de ani, angajată a Institutului de Combatere a Ciumii din Irkutsk. Conform uneia dintre versiuni, pe 25 septembrie, ea a spart în laborator o eprubetă care conținea agentul patogen al bolii. Conform unei alte versiuni, ea s-a întors dintr-o deplasare de serviciu în Buriatia, unde, la granița cu Mongolia, fusese semnalat un focar de ciumă.

În Irkutsk, spitalele municipale nr. 1, nr. 3 și nr. 10, precum și Spitalul de Copii „Ivano-Matrene” și maternitatea au fost închise în carantină. Presa relatează că medicii vorbesc deja deschis despre ciumă, deși acest diagnostic nu figurează în documentele oficiale.

Editor : A.R.