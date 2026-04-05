„Cea mai gravă amenințare”. Atacurile Ucrainei complică planurile lui Putin de a profita de creșterea prețurilor la petrol

Sistemele de apărare antiaeriană au tras în momentul în care o dronă ucraineană a survolat la joasă altitudine o instalație petrolieră rusă de pe coasta Golfului Finlandei. Câteva clipe mai târziu, o explozie a zguduit portul Ust-Luga, generând un nor dens de fum negru, relatează The Times.

Atacul de duminică a fost doar unul dintre numeroasele atacuri ucrainene asupra centrului rus de export, începând cu 22 martie.

Ucraina dorește să împiedice Moscova să profite de creșterea bruscă a prețurilor globale la energie, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a suspendării parțiale a sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc.

Dronele ucrainene au bombardat portul baltic Primorsk — care, împreună cu Ust-Luga, gestionează aproximativ 40 % din exporturile rusești de țiței pe cale maritimă — și o altă rafinărie de petrol din orașul Kirishi, la sud de Sankt Petersburg.

Portul Ust-Luga a fost lovit de cinci ori în nouă zile. Transporturile rusești de petrol din portul Novorossiysk de la Marea Neagră au fost, de asemenea, afectate.

Generalul-maior Yevhen Khmara, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a declarat că atacurile asupra Ust-Luga fac parte dintr-o campanie sistematică menită să îngreuneze eforturile președintelui rus Vladimir Putin de a finanța războiul din Ucraina. „Instalațiile petroliere fac parte din complexul militar-industrial rus”, a afirmat Khmara. „Rusia va plăti un preț ridicat pentru agresiunea sa.”

Această tactică a erodat nu numai capacitatea lui Putin de a finanța războiul, ci și încrederea în conducerea sa în rândul unor susținători loiali ai armatei ruse.

Exporturile rusești de petrol au scăzut cu 1,75 milioane de barili pe zi, ajungând la 2,32 milioane pe zi, săptămâna trecută, ca urmare a loviturilor, a raportat marți Bloomberg. Livrările de petrol din regiunea baltică au atins cel mai scăzut nivel de când Putin a ordonat trimiterea tancurilor în Ucraina în 2022, iar veniturile săptămânale ale Moscovei din petrol au scăzut de la 2,44 miliarde de dolari la 1,44 miliarde de dolari.

Kremlinul a recunoscut marți că era „imposibil” să apere toate infrastructurile critice ale Rusiei. Conform Reuters, atacurile cu drone ale Ucrainei, combinate cu avariile suferite de conductele „Drujba” care traversează Ucraina în urma unui atac rus din ianuarie și cu confiscarea unor petroliere aparținând flotei „din umbră” a Kremlinului, au redus capacitatea Rusiei de a exporta petrol cu 40%. Agenția de știri a calificat această reducere drept „cea mai gravă întrerupere a aprovizionării cu petrol din istoria modernă a Rusiei”.

Andrii Kovalenko, un înalt oficial al Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, a declarat marți că daunele aduse exporturilor rusești de petrol au fost chiar mai mari, ajungând la 45%.

Boris Aronshtein, un analist petrolier rus, a declarat pentru Current Time, site-ul finanțat de Congresul SUA: „Aceasta este cea mai gravă amenințare la adresa exporturilor de petrol și produse petroliere rusești de la începutul războiului.”

Pe lângă faptul că au limitat capacitatea Kremlinului de a profita de creșterea prețurilor mondiale la petrol, atacurile ucrainene neîncetate au afectat și moralul rușilor. Bloggeri influenți, susținători ai războiului, au criticat incapacitatea Moscovei de a apăra instalațiile petroliere, iar unul dintre ei a afirmat că acest eșec ilustrează lipsa unei strategii clare a lui Putin pentru a obține victoria în Ucraina.

Alexander Sladkov, al cărui canal de Telegram are peste 700.000 de abonați, a scris după atacurile de la Ust-Luga: „Ne-au dat din nou un pumn în testicule cu o cizmă cu ținte. Se vorbește mult în culise despre planul nostru, posibil viclean. Dar unii se îndoiesc: ce fel de plan viclean este acesta, care vede cum [instalațiile noastre petroliere] sunt zdrobite ca muștele cu o paletă? Dacă avem un plan, trebuie să menținem cumva încrederea publicului în el.”

Săptămâna trecută, atât Estonia, cât și Letonia au declarat că drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriile lor după ce au deviat de la traiectorie în timpul unor atacuri asupra regiunii baltice ruse. Una dintre ele a lovit coșul de fum al unei centrale electrice din Auvere, Estonia, iar alta a explodat în regiunea Kraslava din Letonia. Nu s-au raportat răniți sau pagube semnificative. Finlanda a declarat, de asemenea, că pe teritoriul său au căzut drone, dintre care una a fost confirmată ca fiind ucraineană.

Nu există dovezi că dronele ucrainene ar fi fost lansate din vreuna dintre aceste țări, în ciuda acuzațiilor că aliații de la Kiev ar fi permis acest lucru.

Cu toate acestea, Kremlinul a avertizat marți că, în cazul în care țările baltice ar permite Ucrainei să utilizeze spațiul lor aerian pentru a lansa atacuri asupra Rusiei, acesta ar lua măsuri „adecvate”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat: „Ceea ce contează aici nu este ceea ce crede Kremlinul. Ceea ce contează este modul în care armata noastră analizează situația.”

Estonia, Letonia și Finlanda sunt toate membre ale NATO. John Lough, directorul departamentului de politică externă al grupului de reflecție New Eurasia Strategy Center, a declarat că este puțin probabil ca Moscova să fie dispusă să se angajeze într-un conflict armat cu alianța militară occidentală, care ar putea repara ruptura dintre Europa și Statele Unite.

„De ce să riști consolidarea și mai mare a europenilor și, poate, să-i faci pe americani să ajungă la o concluzie diferită cu privire la viitorul NATO?”, a spus el. „Nu cred că rușii sunt convinși de ideea că NATO a fost complet eliminat, chiar dacă uneori poate părea că așa stau lucrurile. Ei îl consideră pe Trump extrem de imprevizibil, chiar scăpat de sub control.”

În ciuda problemelor economice tot mai grave cu care se confruntă Rusia, Putin nu dă niciun semn că ar fi dispus să pună capăt războiului din Ucraina. Săptămâna trecută, el a convocat mai mulți oligarhi la o întâlnire cu ușile închise și le-a cerut să facă donații „voluntare” către bugetul de stat.

Suleiman Kerimov, un magnat miliardar din industria aurului și senator, a acceptat să doneze 100 de miliarde de ruble (922 de milioane de lire sterline), potrivit site-ului de opoziție din exil „The Bell”.

Oleg Deripaska, un magnat al industriei metalurgice, a acceptat și el să contribuie, a relatat Financial Times. Deripaska a declarat săptămâna aceasta că rușii ar trebui să lucreze 12 ore pe zi și să aibă doar o zi liberă pe săptămână pentru a stimula economia. „În vremuri grele știm să ne mobilizăm și să muncim mai mult”, a scris Deripaska, a cărui avere este estimată de Forbes la 7,5 miliarde de dolari, pe rețelele de socializare.

Kremlinul a declarat că, deși Putin a salutat donațiile, acestea „nu au fost inițiativa sa”. De asemenea, s-a raportat că el le-ar fi spus oligarhilor că Rusia va continua să lupte până când va cuceri întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei.

Cu toate acestea, Mihail Zygar, un jurnalist rus din opoziție cu relații influente, a afirmat că, înainte de atacul american-israelian asupra Iranului, existaseră semne timide că Putin lua în calcul încheierea războiului din Ucraina. El s-a răzgândit, a spus Zygar, după ce creșterea prețurilor petrolului a stimulat economia rusă, iar disputa dintre Washington și aliații săi europeni a oferit Kremlinului un avantaj politic. „Nu vom ști niciodată ce s-ar fi putut întâmpla”, a scris el în The New York Times.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, după o vizită de patru zile în Orientul Mijlociu, că țările aliate, a căror identitate nu a fost dezvăluită, au solicitat Kievului să-și reducă atacurile asupra instalațiilor petroliere și de gaze rusești, ca răspuns la criza energetică globală provocată de războiul SUA - Israel împotriva Iranului.

El a afirmat că Ucraina ar face acest lucru numai dacă Moscova ar fi de acord să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a țării sale. Bombardamentele rusești asupra rețelei energetice au lăsat milioane de ucraineni fără încălzire și energie electrică în această iarnă, una dintre cele mai reci din ultimii ani.

„Suntem deschiși să discutăm orice tip de încetare a focului – o încetare completă a focului, o încetare a focului în domeniul energetic, o încetare a focului în domeniul securității alimentare”, a spus Zelenski. El a sugerat, de asemenea, un armistițiu de Paște. Kremlinul a declarat marți că nu a văzut nicio propunere „formulată clar” din partea Kievului.

