În noaptea de 27 spre 28 aprilie, drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Tuapse. În urma căderii resturilor de drone pe teritoriul rafinăriei a izbucnit un incendiu; nu există victime, a informat centrul de operațiuni al regiunii Krasnodar.

La stingerea incendiului au fost mobilizate 122 de persoane și 39 de unități de tehnică. Anterior, rafinăria aparținând „Rosneft”, care se află în top 10 cele mai mari din țară și este singura de pe coasta rusă a Mării Negre, a fost ținta unor atacuri pe 16 și 20 aprilie.

La primul atac a izbucnit un incendiu, iar al doilea, pe lângă incendiu, a dus la moartea unei persoane. De asemenea, a fost avariată infrastructura terminalului petrolier din portul Tuapse, cu care rafinăria formează un complex de producție unitar. În special, a ars parcul de rezervoare de produse petroliere. Din această cauză, potrivit surselor Reuters, rafinăria a oprit prelucrarea petrolului. Incendiul provocat de atacul din 20 aprilie a fost stins complet abia după patru zile. Ca urmare a avarierii rezervoarelor, a avut loc o scurgere de petrol, care a ajuns în mare. În decurs de o săptămână, pata de petrol s-a întins pe 77 km de-a lungul coastei. Autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat că au reușit să colecteze aproximativ 4.200 de metri cubi de sol contaminat și amestec de apă și petrol.

În același timp, fumul provenit de la incendiul de la terminalul petrolier din Tuapse a acoperit practic întreaga coastă a Mării Negre a Rusiei, inclusiv Sochi și Anapa, ajungând chiar și până la Stavropol și Armavir. În mai multe zone a căzut „ploaie de petrol”, iar concentrațiile de benzen, xilen și funingine din aer au depășit de două ori limita normală, a informat Rospotrebnadzor. Pe plaja din Sochi au fost găsiți delfini morți. De asemenea, s-a înregistrat moartea peștilor și a păsărilor.

Ecologiștii au declarat că este vorba de „cea mai mare catastrofă ecologică” de pe întreaga coastă a Mării Negre a Rusiei, au subliniat riscul ploilor acide și au menționat că impactul negativ asupra mediului local va persista timp de câțiva ani. În ciuda acestui fapt, președintele Vladimir Putin nu a comentat până acum în niciun fel situația de urgență din Tuapse. Catastrofa ecologică a fost ignorată și de canalele de stat.

Editor : A.R.