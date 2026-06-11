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„Cea mai mare vulnerabilitate a Rusiei”. General canadian: Moscova cheltuiește resurse uriașe pentru câștiguri limitate în Ucraina

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paradă Ziua Victoriei Rusia
Paradă Ziua Victoriei Rusia. Foto: Profimedia

Un fost comandant al forțelor armate canadiene susține că principalul punct slab al Rusiei în războiul din Ucraina nu este de natură militară, ci strategică și politică. Potrivit acestuia, Kremlinul este nevoit să susțină un conflict costisitor, cu rezultate limitate pe teren, în condițiile în care nu există un fundament legitim pentru invazie, ceea ce ar eroda în timp capacitatea Moscovei de a-și menține efortul de război, arată Ukrinform.

Fostul comandant al Comandamentului canadian pentru operațiuni comune, generalul Christopher Coates, afirmă că Rusia se confruntă cu o vulnerabilitate strategică majoră în războiul împotriva Ucrainei, generată de caracterul, în opinia sa, nelegitim al conflictului.

Într-un interviu acordat agenției Ukrinform, Coates a susținut că Moscova investește resurse militare, economice și umane semnificative pentru câștiguri teritoriale relativ limitate.

„Cea mai mare vulnerabilitate a Rusiei este faptul că duce un război nelegitim. Poate că sună abstract, dar are o importanță strategică. Rusia nu luptă pentru supraviețuire; a ales acest război și a cheltuit resurse enorme pentru câștiguri foarte limitate”, a declarat generalul canadian.

Acesta a subliniat că, deși Kremlinul continuă să controleze narativul intern prin propagandă și prin controlul mass-media, capacitatea de a menține sprijinul populației nu este nelimitată.

„Kremlinul poate încă mobiliza sprijinul prin propagandă și controlul mass-media, dar acest lucru are limite”, a precizat Coates.

Potrivit acestuia, un conflict prelungit, ales în mod deliberat, devine tot mai dificil de susținut pe măsură ce cresc pierderile umane și presiunile economice.

„Un sistem construit pe minciuni se slăbește în cele din urmă din interior. Susținerea unui război lung, ales în mod deliberat, devine mai dificilă cu trecerea timpului, mai ales pe măsură ce costurile umane și economice se acumulează”, a mai spus generalul.

Declarațiile vin în contextul în care mai multe state occidentale își mențin sprijinul pentru Ucraina și continuă să extindă sancțiunile împotriva Rusiei. Canada, de exemplu, a anunțat recent noi măsuri restrictive, inclusiv în legătură cu răpirea copiilor ucraineni și programele de relocare forțată.

De la anexarea Crimeii în 2014, Ottawa a impus sancțiuni împotriva a aproape 3.500 de persoane și entități ruse, în cadrul unei politici coordonate cu aliații occidentali.

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Editor : C.A.

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