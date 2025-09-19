Live TV

Exclusiv Cehia avertizează asupra acțiunilor provocatoare ale Rusiei. Ministrul adjunct de Externe, Jan Marian: „Moscova continuă să ne testeze”

Andreea Popa Data publicării:
EDL sincron ministru adjunct Cehia_00282
Jan Marian, ministru adjunct al Afacerilor Externe în Cehia. Captura Digi24

Cehia avertizează că Moscova nu va renunța la acțiunile sale de provocare față de țările din Occident, aliați ai Ucrainei. Cred că Rusia ne testează, în mod evident (...). Trebuie să facem față și să fim pregătiți pentru escaladări sau alte încercări din partea Moscovei, a declarat, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, Jan Marian, ministrul adjunct de Externe al Cehiei. Oficialul susține că deplasările diplomaților ruși în Uniunea Europeană ar trebui limitate.

Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei și României. Am mai văzut astfel de acțiuni de la începutul războiului din Ucraina și în alte țări, dar de data aceasta totul a părut mai serios. Considerați că Rusia duce acest tip de acțiuni la un alt nivel? Și dacă da, ce ar însemna acest lucru?

Jan Marian, ministru adjunct al Afacerilor Externe în Cehia: Cred că Rusia ne testează, în mod evident - unitatea noastră, hotărârea noastră, pregătirea noastră de a face față. Și nu este prima dată și nu este vorba doar despre drone. Am mai văzut diferite evenimente înainte, am văzut explozia de la Vrbetice, care a ucis doi cetățeni cehi pe teritoriul Cehiei. Am văzut mai multe cazuri de drone în România, cred că în jur de 10 până acum.

 Deci face parte din comportamentul agresiv al Rusiei față de noi, Occidentul, Uniunea Europeană și aliați. Și cu siguranță trebuie să facem față și să fim pregătiți pentru escaladări ulterioare sau încercări ale Rusiei.

Drept răspuns, NATO a lansat Sentinela Estică, desigur pe lângă alte programe militare în desfășurare. În declarațiile sale, Kremlinul încearcă să minimalizeze sau chiar să ridiculizeze totul. Dar, în spatele ușile închise, ce fel de mesaj credeți că transmite asta?

Cred că am auzit explicații rusești și înainte, în diferite ocazii, și trebuie să spun că, de multe ori, sunt minciuni și propagandă. Este important să arătăm Rusiei că suntem uniți și că lucrăm împreună în cadrul UE și NATO pentru a face față. Și, desigur, că ajutăm Ucraina, pentru că Ucraina este cea care luptă acum nu doar pentru viitorul său, pentru supraviețuirea sa, pentru prosperitatea sa, ci și pentru securitatea noastră. Cred că, fiind aici la București, cunoașteți bine regiunea. Cunoașteți situația din Moldova, care este acum în siguranță datorită apărării ucrainene.

Cred că trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina. Trebuie să continuăm să sprijinim Moldova. Și trebuie să ne facem temele în Cehia, România și în alte părți în ceea ce privește reziliența noastră și capacitatea noastră de a descuraja Rusia de la comportamente agresive viitoare.

Ce mesaj ați dori să transmiteți cetățenilor europeni care văd aceste acțiuni și sunt îngrijorați de tot ceea ce se întâmplă?

Aș spune că avem solidaritate în cadrul UE și NATO. Cehia a trimis sau va trimite o unitate militară în Polonia, elicoptere. Avem soldați cehi aici, în România. Continuăm să ajutăm Ucraina, care este cea mai bună garanție de securitate și pentru noi. Și vom continua să ne facem temele în ceea ce privește influența rusă. 

Cehia consideră, și avem sprijinul României, că a venit momentul să limităm deplasările diplomaților ruși în spațiul Schengen, deoarece nu credem că ar trebui să circule liber în UE sau Schengen. Încă trebuie să facem mai mult pe plan intern pentru a combate propaganda rusă, influența malignă rusă, și să lucrăm împreună cu aliații apropiați din cadrul UE și NATO.

La un alt nivel, Rusia acționează prin rețeaua sa de spioni. O astfel de rețea a fost descoperită recent aici, în România, dar și în Republica Cehă. Cât de mult au fost compromise țările noastre de acest lucru?

Nu pot comenta detaliile. Nu este primul caz. Am mai văzut diferite cazuri, inclusiv explozia de la Vrbetice. Am văzut și atacuri cibernetice, de exemplu împotriva Ministerului de Externe ceh, orchestrate uneori de Rusia, alteori de China sau poate de alții. În ceea ce privește această rețea, pot spune doar că este foarte important să avem o cooperare excelentă cu diferiți parteneri și aliați, la nivelul ministerelor de externe sau al serviciilor speciale. Și cred că este cu adevărat important să lucrăm împreună pentru a face față acestei amenințări ruse, pentru că ambele noastre țări înțeleg cât de serioasă este. Și cred că, poate, unii parteneri din UE și Europa nu au înțeles cât de important este acest lucru. Dar, de când am văzut agresiunea rusă împotriva Ucrainei în 2014 și de când am văzut al doilea război rusesc împotriva Ucrainei în 2022, cred că toată lumea din UE, inclusiv instituțiile UE, înțelege acum că este cu adevărat vorba despre securitatea noastră viitoare.

Din păcate, sfârșitul războiului din Ucraina nu pare aproape. SUA par tot mai distanțate. Ce va face Europa în viitor? Sunteți îngrijorat că sprijinul pentru Ucraina va scădea și pe continent, având în vedere că tot mai mulți cetățeni nu sunt de acord cu acest sprijin pe care îl oferim Ucrainei?

Din păcate, te obișnuiești cu războiul. A devenit ceva normal. Rusia bombardează ținte în vestul Ucrainei, foarte aproape de granița dumneavoastră, de granița noastră. Și cumva ne-am obișnuit cu asta. Se întâmplă de trei ani deja. Cred că trebuie să rămânem activi și vigilenți și să explicăm cetățenilor că este important să continuăm sprijinul pentru Ucraina și să ne îmbunătățim reziliența. Și să vorbim și despre poveștile de succes. De exemplu, în Cehia avem câteva sute de migranți din Ucraina. Și aceștia sunt oameni care contribuie la piața muncii cehe, la economia cehă. Nu există probleme majore. Până acum a fost o poveste de succes. La fel și pentru companiile cehe. Aveam multe companii cehe care operau pe piața rusă. Evident, au trebuit să părăsească această piață, dar acum avem multe povești de succes legate de piața ucraineană. Ucraina este acum o piață foarte dinamică, mare, nu doar în domeniul tehnologiilor de apărare, și trebuie să fii prezent acolo pentru a lucra la noi proiecte, noi tehnologii. Deci, cred că trebuie să vorbim și despre poveștile de succes. Și cred că, până acum, am menținut unitatea în cadrul UE pe tema sancțiunilor, a sprijinului pentru Ucraina. Asta trebuie să subliniem.

Ați menționat sprijinul pe care Republica Cehă îl oferă Ucrainei. Țara dumneavoastră a reușit să livreze peste un milion de obuze de artilerie pentru Ucraina, dar partidul populist din țara dumneavoastră, care urmărește să câștige alegerile din octombrie, susține că această inițiativă costă prea mult contribuabilii. Fostul premier Andrei Babis a spus că inițiativa va fi anulată dacă revine la putere. Există riscul ca Ucraina să piardă sprijinul Republicii Cehe?

Sprijinul Cehiei pentru Ucraina va rămâne sub orice viitor guvern, pentru că eu cred că orice guvern viitor va trebui să înțeleagă situația noastră de securitate și să înțeleagă că este necesar, este în interesul nostru să continuăm să sprijinim Ucraina.

Și cred că orice viitor guvern ceh va înțelege că este important să rămânem foarte activi atât în UE, cât și în NATO, că este vorba despre securitatea și prosperitatea noastră. Deseori auzi multe declarații înainte de alegeri, dar cred că orice viitor guvern ceh va înțelege că această inițiativă este cu adevărat benefică atât pentru Ucraina, cât și pentru Cehia.

În legătură cu alegerile, dezinformarea și ascensiunea extremei drepte sunt două probleme presante în Uniunea Europeană în prezent. După cum știți, alegerile noastre din decembrie au fost anulate, iar autoritățile au explicat public acum că au fost anulate în urma unui război hibrid orchestrat de Rusia. Țara dumneavoastră se confruntă cu provocări similare? Și dacă da, cum le contracarați?

Cred că vedem operațiuni sau activități similare din partea Rusiei, nu doar în Cehia și România, ci și în alte locuri. Și uneori colaborează pur și simplu cu unele partide extremiste. Acestea pot fi de extremă dreapta, de extremă stânga sau persoane ori organizații. Și folosesc orice pot. Caută probleme interne sau clivaje și le exploatează. Și scopul este, desigur, să rupă unitatea sau să deruteze mai întâi societățile, apoi să încerce să rupă unitatea dintre aliați în UE și NATO. La ministerul meu, am luat asta în serios. Am fost foarte activi în ceea ce privește comunicarea strategică, vorbind și cu cetățenii, explicându-le activitățile noastre, politicile de sancțiuni. Dar, desigur, trebuie făcut mai mult în viitor și întotdeauna poți face mai mult. Am făcut multe și în ceea ce privește influența rusă. Astfel, după explozia de la Vrbetice, am expulzat majoritatea diplomaților ruși din Praga. Acum avem doar șapte diplomați ruși în Cehia. Și am analizat și proprietățile ruse din Cehia și alte aspecte, împreună cu alte instituții cehe. S-a făcut mult. Dar, desigur, așa cum se spune mereu, «cea mai mare cameră din lume este camera pentru îmbunătățire».

