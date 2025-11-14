Cel mai cunoscut YouTuber din Rusia a fost condamnat la închisoare. Jurnalistul a condamnat războiul și a fugit din țară

Tribunalul districtual Basmannîi din Moscova l-a găsit pe jurnalistul Yuri Dud vinovat de neîndeplinirea obligațiilor de „agent străin” și l-a condamnat în contumacie la 1 an și 10 luni de închisoare în regim general.

Anunțul a fost făcut de către t procuratura din capitală. Procuratura a solicitat aceeași pedeapsă și a insistat asupra recunoașterii „motivelor de ură politică” ca circumstanță agravantă. După cum subliniază „Mediazona”, acesta este primul caz în care s-a pronunțat o pedeapsă reală în temeiul acestui articol.

Procesul penal împotriva lui Yuri Dud a fost deschis la 1 iulie, după o serie de procese administrative – din 2024, împotriva jurnalistului au fost întocmite patru procese-verbale pentru lipsa mențiunii „agent străin” în publicații. Suma totală a amenzilor a fost de 170.000 de ruble.

La 22 iulie, instanța l-a arestat în contumacie pe Dudi în dosarul „agent străin”, iar la 25 iulie, TASS, citând surse, a informat că jurnalistul ar putea fi verificat pentru „trădare de patrie”. Autoritățile de aplicare a legii l-au suspectat de „colectarea intenționată de informații în domeniul activității militare și tehnico-militare”. Motivele nu au fost dezvăluite, dar informația a apărut după publicarea interviului lui Dudi cu fostul ambasador al SUA Michael McFaul, considerat unul dintre autorii politicii de sancțiuni împotriva Rusiei.

Yuri Dudi este fostul redactor-șef al Sports.ru și autorul canalului YouTube „vDud”, care are peste 10 milioane de abonați. Este cunoscut pentru interviurile sale cu politicieni, personalități culturale, jurnaliști și bloggeri, precum și pentru documentarele sale despre problemele sociale și evenimentele cheie din istoria recentă a Rusiei. După începerea invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, Dudi s-a pronunțat împotriva războiului și a părăsit țara. La 15 aprilie 2022, Ministerul Justiției l-a înscris în registrul „agenților străini”.

La mijlocul lunii octombrie, Vladimir Putin a semnat o lege care înăsprește răspunderea penală pentru „agenții străini”. Acum, pentru a deschide un dosar penal, nu mai sunt necesare două încălcări administrative în decursul unui an, ci una singură. Modificările se referă la ambele părți ale articolului 330.1 din Codul penal – privind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor de „agent străin” și încălcarea ordinii de activitate. Pedeapsa maximă pentru ambele părți este de până la doi ani de închisoare.

Inițiativa de înăsprire a fost anunțată încă din iulie de către președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin. El a menționat că peste 40% dintre „agenții străini” înregistrați în registru ignoră cerințele legii, nu depun rapoarte și nu marchează materialele. Volodin s-a referit la datele Curții Supreme a Federației Ruse, potrivit cărora numărul cauzelor administrative în temeiul articolului 19.34 din Codul administrativ a crescut de la 489 în 2023 la 689 în 2024.

În luna mai, viceministrul justiției Oleg Sviridenko s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea înăspririi măsurilor. El a declarat că amenzile de 30-50 de mii de ruble nu au efectul dorit: „Ajunge cu îngăduința față de aceste persoane, care nu aduc nimic bun țării noastre”, a spus el la Forumul juridic internațional de la Sankt Petersburg.

Editor : A.R.